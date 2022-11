Edwin Cardona pone a soñar a los hinchas de Atlético Nacional con foto junto a figuras del club

Desde el pasado jueves 3 de noviembre, el volante colombiano Edwin Cardona tomó rumbo a Colombia después de la serie de polémicas en las que se vio involucrado con su actual equipo, Racing. En la prensa argentina surgió la información de que el colombiano había retirado todas sus cosas del casillero del vestuario para tomar partida a suelo nacional. Dicha información fue dada por el periodista Lautaro Salucho.

Ante este rumor que generó un revuelo enorme en el mundo de Racing y el entorno del futbolista, el propio Cardona decidió romper el silencio este mismo jueves y mediante un extenso comunicado aclaró lo sucedido y su salida de Racing antes de lo previsto.

“La anterior información es falsa, ya que el 1.° de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del gerente de Fútbol, Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año”, escribió el jugador en una parte.

Y además agrega: “Posteriormente, sin entender por qué, me dicen que la carta se debe destruir y me entregan otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en la fecha... Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre”.

Ante esto, Cardona aclaró que “no ha sido decisión” de él y que “dejar al equipo en estas instancias de año han sido ajenas” al propio jugador, que también aseguró que no permitirá que su “nombre se siga manchando”.

Tras esta polémica, el jugador ya se encuentra en suelo colombiano disfrutando de sus vacaciones, todo esto mientras en Argentina están pendientes del Mundial de Qatar 2022.

Alejado de la polémica y los señalamientos, Edwin Cardona ha estado activo en redes sociales, compartiendo con gente cercana a él. En las últimas horas, se conoció una foto en la que el volante colombiano se ve rodeado de jugadores que actualmente hacen parte del plantel de Atlético Nacional, y otros con pasado muy reciente en la institución, pero que por diferentes motivos no se quedaron en las filas del cuadro ‘verdolaga’.

Futbolistas como Dorlan Pabón, Jarlan Barrera, quienes hacer parte del club antioqueño, se observaron en la foto. Dicha publicación generó revuelo en los hinchas verdes que piden el regreso del volante, quien tuvo paso allí desde muy joven.

Ah nooo, pero mírame la banda que se juntó a jugar fútbol 🥵😍@nacionaloficial ahí te dejamos…😉 pic.twitter.com/lpwwHBvgfF — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) November 15, 2022

¿Puede llegar a Nacional?

Con las cartas sobre la mesa, desde hace varias semanas han empezado a aparecer las opciones para el cafetero y un club colombiano sería su salvavidas. Se trata del club de sus amores, Atlético Nacional, equipo que estaría al tanto de su situación en Racing para iniciar contactos, según informó el periodista Tomás Dávila, periodista cercano al club.

Sin embargo, conjunto verdolaga no sería el único interesado, de acuerdo con información de Racing de Alma. “También de Ecuador se interesaron por el volante ofensivo”.

Cabe recordar que Cardona estuvo a punto de llegar a la institución verde a comienzos de este año tras su salida de Boca, pero el Racing ganó la puja económicamente y se hizo con los servicios del jugador.

Edwin Cardona tiene contrato con Racing hasta el año 2024, sin embargo, en La Academia estudian su continuidad tras las últimas polémicas en las que se vio involucrado, siendo la de la detención por manejar en estado de embriaguez, la más grave.