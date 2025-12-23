Deportes

Efecto Luis Díaz en Bayern Múnich fuerza un mercado de pases diferente: joya sudamericana tiene acuerdo verbal

Se conoció acuerdo verbal del Bayern Múnich con una joya del fútbol sudamericano. El efecto Luis Díaz en el equipo bávaro se empieza a notar en el mercado de pases.

William Horacio Perilla Gamboa

24 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
Luis Díaz en el Bayern y Virgilio Barco en el Aucas.
Luis Díaz en el Bayern y Virgilio Barco en el Aucas. Foto: Oficial Aucas / Getty Images

Comienza el mercado de pases en Europa y Bayern Múnich se anticipa con una nueva figura del fútbol sudamericano. El efecto Luis Díaz traza una nueva política en las contrataciones y fuerza la mirada de los encargados hacia Sudamérica. La zona Andina del continente es vista con ojos distintos por los especialistas europeos.

El buen nivel de Luis Díaz es una completa realidad en Alemania y demuestra que lo hecho previamente en el Porto y en Liverpool no es ninguna casualidad. En menos de seis meses demostró toda su calidad en Bayern Múnich y no necesitó adaptación para de inmediato tomar la titularidad y no soltarla nunca. Hasta el momento presenta un excelente nivel atlético, lejos de lesiones y conformando un tridente de lujo.

Fue cuestión de tiempo para que el tridente con Harry Kane y Michael Olise tuviera su efecto y ahora se consolide como los mejores ataques del fútbol en Europa. La velocidad y la libertad de Lucho por la banda es fundamental para estar cada vez más cerca del gol o asistencia en la Champions League y la Bundesliga.

Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich
Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Esta gran continuidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich se convirtió en la mejor carta de presentación para mostrar el fútbol en Sudamérica. La referencia de Lucho cae en un momento ideal en el que muchos talentos sudamericanos necesitan ir al fútbol europeo para ascender rápidamente y comenzar a ser convocados en las selecciones nacionales.

Luis Díaz le abre la puerta a un nuevo talento sudamericano en Bayern: tiene acuerdo verbal

Y el elegido es una joya de Ecuador que actualmente pertenece a Aucas. Se llama Virgilio Olaya, es defensa central y tiene 17 años de edad. Según los observadores del Bayern Múnich, este es el futbolista del futuro en el fútbol ecuatoriano y de inmediato fueron por sus derechos deportivos.

Virgilio Olaya en el Aucas.
Virgilio Olaya en el Aucas. Foto: Oficial Aucas

Debido a su condición, Olaya solamente puede tener acuerdo verbal y, cuando cumpla los 18 años de edad, ya podrá hacer efectivo el nuevo contrato con el Bayern Múnich en Alemania. La firma se daría por cuatro años y medio y la idea del gigante bávaro es llevarlo a préstamo para madurar sus condiciones deportivas.

Este salto resulta histórico para el fútbol ecuatoriano, pues Virgilio sería el primer futbolista de Ecuador en el gigante alemán. El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, dio más detalles de la transferencia y comenta que firmará en febrero de 2026 apenas cumpla los 18 años de edad.

Pantallazo X: @FabrizioRomano
Fabrizio Romano lo confirmó. Foto: Pantallazo X: @FabrizioRomano

Esta apuesta del Bayern no es más que una muestra clara de su idea de juego y las plantillas conformadas, mezclando talento joven como por ejemplo Lennart Karl y futbolistas experimentados como Harry Kane, maniobras que le han podido garantizar equilibrio y grandes niveles individuales.

