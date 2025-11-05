Suscribirse

Ciclismo

Egan Bernal vive duro momento: salió ante cámara a “comunicar algo” bastante triste

No parece existir explicación clara a la situación que vive el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia.

Redacción Ciclismo
5 de noviembre de 2025, 5:35 p. m.
Egan Bernal lamentó el momento que vive por medio de un video difundido en redes sociales.
Egan Bernal lamentó el momento que vive por medio de un video difundido en redes sociales | Foto: Captura video (@diegonoticia)

No son positivos los últimos reportes relacionados con la actualidad de Egan Bernal. Al parecer, el reconocido pedalista nacional fue víctima de robo de la cicla con la que ganó el Tour de Francia.

Si bien el pedalista no se atreve a aseverar esto, la desaparición del artículo, que está avaluado en varios millones de pesos, hace pensar en ello.

Contexto: Egan Bernal soltó en vivo de qué equipo es hincha en Colombia: decepcionó a más de uno

Por medio de un video difundido en redes sociales, el de Zipaquirá contó lo que le sucede: “Les tengo que comunicar algo... mi bicicleta desapareció”.

“Estamos mirando cámaras, averiguando qué pasó (...). Ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente”, dijo esperanzado sobrepasar dicho trago amargo rápidamente.

Esta pérdida es sumamente extraña, dado que la bicicleta de Bernal reposaba en uno de los almacenes que este posee, bajo las medidas de seguridad necesarias.

Sin embargo, como lo relata el mismo corredor colombiano, fue sacada de allí, y ahora este desea que se haga justicia para tener de vuelta la significativa cicla.

Da pocas esperanzas para 2026

En los meses que le quedan al año ya no se prevé que Egan Bernal compita más. Su temporada acabó hace un par de meses con la participación en Vuelta a España.

Después de eso se le ha visto en eventos ciclísticos de compañeros suyos, como lo fue el Giro de Rigo, durante el pasado fin de semana en Cartagena.

Nairo Quintana (Movistar), Egan Bernal (Ineos), Óscar Sevilla (Team Medellín), Rigoberto Urán (Manzana Postobón), Vincenzo Nibali (Shark), Fabio Aru (uniforme negro) y Sergio Luis Henao (uniforme azul oscuro) fueron algunas de las figuras del Giro de Rigo, en Barranquilla.
Egan Bernal junto a varios de los invitados estrella del Giro de Rigo 2025. | Foto: Colprensa / Giro de Rigo

Ya pensando en 2026, la preparación empezará hacia inicios de enero próximo, en busca de mejorar lo hecho en el año inmediatamente anterior.

Aunque Bernal desee seguir a la vanguardia de la élite, sabe y es consciente de que existe un dominador más que fijo en la actual; Tadej Pogačar.

Ese chico esloveno de 27 años lo ha ganado todo, y lo que no, seguro en los próximos, lo logrará. Su poderío es tan abismal que el cafetero no ve cómo hacerle frente en 2026.

Contexto: Brutal trepada de Egan Bernal en el ránking UCI: tambaleó más de uno y Nairo en picada

“Hoy Pogačar es el corredor más fuerte en el mundo. Si le colocan 100 kilómetros de crono o cualquier otro tipo de carrera, siempre será el favorito para ganar”, sentenció hace días Bernal sin temor alguno.

Además de eso, el zipaquireño predijo que será catalogado como el mejor del deporte en la historia: “Aún tiene mucho tiempo por delante para convertirse en el mejor de todos los tiempos”.

Egan Bernal contó lo que se siente enfrentarse a Tadej Pogacar
Egan Bernal contó lo que se siente enfrentarse a Tadej Pogacar | Foto: Captura Win Sports // AP

Sobre el anuncio reciente del Tour, donde dio a conocer cómo será el recorrido a lo largo de las tres semanas, Bernal bajó de la nube a los colombianos para aseverar que quien lo ganará ―muy posiblemente― sería ‘Pogi’.

“Por esta razón, no tendría sentido hablar de un recorrido del Tour de Francia de 2026 que no se adapte a Pogačar, porque con sus habilidades, todavía puede ganar”, cerró sin dejar siquiera abrir el debate.

