Egan Bernal vive duro momento: salió ante cámara a “comunicar algo” bastante triste

No son positivos los últimos reportes relacionados con la actualidad de Egan Bernal. Al parecer, el reconocido pedalista nacional fue víctima de robo de la cicla con la que ganó el Tour de Francia.

Si bien el pedalista no se atreve a aseverar esto, la desaparición del artículo, que está avaluado en varios millones de pesos, hace pensar en ello.

Por medio de un video difundido en redes sociales, el de Zipaquirá contó lo que le sucede: “Les tengo que comunicar algo... mi bicicleta desapareció”.

“Estamos mirando cámaras, averiguando qué pasó (...). Ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente”, dijo esperanzado sobrepasar dicho trago amargo rápidamente.

Nos llega este video de nuestro campeón Egan Bernal, quien reporta la desaparición de su bicicleta amarilla con la que conquistó el Tour de Francia. Una pieza que simboliza la gloria de Cundinamarca y el orgullo de todo un país.



Esta pérdida es sumamente extraña, dado que la bicicleta de Bernal reposaba en uno de los almacenes que este posee, bajo las medidas de seguridad necesarias.

Sin embargo, como lo relata el mismo corredor colombiano, fue sacada de allí, y ahora este desea que se haga justicia para tener de vuelta la significativa cicla.

Da pocas esperanzas para 2026

En los meses que le quedan al año ya no se prevé que Egan Bernal compita más. Su temporada acabó hace un par de meses con la participación en Vuelta a España.

Después de eso se le ha visto en eventos ciclísticos de compañeros suyos, como lo fue el Giro de Rigo, durante el pasado fin de semana en Cartagena.

Egan Bernal junto a varios de los invitados estrella del Giro de Rigo 2025. | Foto: Colprensa / Giro de Rigo

Ya pensando en 2026, la preparación empezará hacia inicios de enero próximo, en busca de mejorar lo hecho en el año inmediatamente anterior.

Aunque Bernal desee seguir a la vanguardia de la élite, sabe y es consciente de que existe un dominador más que fijo en la actual; Tadej Pogačar.

Ese chico esloveno de 27 años lo ha ganado todo, y lo que no, seguro en los próximos, lo logrará. Su poderío es tan abismal que el cafetero no ve cómo hacerle frente en 2026.

“Hoy Pogačar es el corredor más fuerte en el mundo. Si le colocan 100 kilómetros de crono o cualquier otro tipo de carrera, siempre será el favorito para ganar”, sentenció hace días Bernal sin temor alguno.

Además de eso, el zipaquireño predijo que será catalogado como el mejor del deporte en la historia: “Aún tiene mucho tiempo por delante para convertirse en el mejor de todos los tiempos”.

Egan Bernal contó lo que se siente enfrentarse a Tadej Pogacar | Foto: Captura Win Sports // AP

Sobre el anuncio reciente del Tour, donde dio a conocer cómo será el recorrido a lo largo de las tres semanas, Bernal bajó de la nube a los colombianos para aseverar que quien lo ganará ―muy posiblemente― sería ‘Pogi’.