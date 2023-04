El absurdo dineral que pagará Millonarios para quedarse con Daniel Cataño

Desde su llegada, el volante Daniel Cataño se ha ido ganando de a poco el corazón de la hinchada de Millonarios. Si bien en un comienzo el futbolista no tuvo mayor protagonismo, para este 2023, se volvió un referente inamovible en el esquema de Alberto Gamero.

Ante este gran momento, en los últimos días se ha hablado sobre lo que pasará con el futuro del jugador, pues vale recordar que después de salir como agente libre del Tolima, se llegó a un acuerdo con la directiva para firmar por un año que esta pronto por terminar.

Daniel Cataño marcó el gol del triunfo de Millonarios sobre la Universidad Católica por la fase II de la Copa Libertadores. - Foto: Foto: AFP

En las últimas horas se confirmó que Millonarios ejecutaría la opción de compra por sus derechos deportivos. La información fue confirmada por el máximo accionista del club Gustavo Serpa.

En cuanto a valores, los azules tendrían que echarse la mano al dril para poder contar con Cataño. De acuerdo a las últimas informaciones, los embajadores estarían dispuestos a pagar un total de mil millones de pesos, estrambótico valor que se incrementó en el último tiempo debido al gran nivel del jugador.

Antes de esto, Millonarios pudo haber pagado la suma de 750 millones, sin embargo, dejó pasar la oportunidad y en junio deberá aumentar valores, si quiere al volante.

Daniel Cataño peleando un balón con rival de Defensa y Justicia. - Foto: AFP

Aunque en materia económica, esta cifra sería realmente accesible para los números del club que en el último tiempo ha venido haciendo negocios redondos con figuras como Andrés Gómez, quien partió a la MLS, Daniel Ruiz, entre otros.

El fútbol de Cataño demostrado avala el esfuerzo que deberá hacer la junta directiva por tenerlo. Desde su llegada, el mediocampista ha jugado 38 encuentros, dos goles y ha dado siete pases de gol.

En cuanto a lo que se sabe del jugador, el mismo Cataño ha manifestado su intención de seguir en Bogotá, pues ha sido una ciudad que lo ha acogido de gran manera y más en el último tiempo donde ha estado en el ojo de la polémica.

“Yo estoy feliz en Millonarios, la verdad yo estoy muy contento acá, mi familia, por lo que representa Millonarios, la institución, por como me han tratado y por como me han ayudado con todo mi proceso de todo este tema que pasó atrás que no quiero recordarlo. Yo estoy muy agradecido con ellos, obviamente hace parte de mi futuro, es una situación que llega en un buen momento de mi carrera, con salud, con bienestar y de mi parte siempre voy a querer seguir en Millonarios, tengo la puerta abierta”, dijo en charla con Caracol Radio.

“Ya se lo expresé a mis empresarios, ya ellos en su momento tendrán su acercamiento con los directivos si no es que ya lo tuvieron, yo soy de los que no les gusta estar al tanto de eso, yo pienso que es el trabajo de ellos y lo respeto, ellos lo hacen de la forma más adecuada, yo quiero seguir concentrado en lo que estamos haciendo, más que ahorita tenemos un partido importante contra el Huila, luego en ocho días jugamos contra Peñarol la segunda fecha, quiero estar enfocado, pero ya saben que de mi parte yo estoy dispuesto a quedarme en Millonarios”, agregó sobre su futuro en el club.

Daniel Cataño fue titular en el duelo aplazado por la cuarta fecha. - Foto: Millonarios Oficial

Cataño ha sentado cabeza y también ha manifestado su gratitud con Alberto Gamero, hombre que según él, lo ha potenciado de gran manera. “El profe hoy por hoy es la persona que me ha llevado a aprender a jugar por otros sectores de la cancha, donde si bien yo había aprendido en el Medellín a jugar de extremo, con el profe he aprendido que tengo que ser muy importante por izquierda, por derecha, las veces que me ha tenido que usar, en esa parte hablándolo más de la parte técnica, el profe nos enseña muchas cosas que nos sirven para nuestro crecimiento”.

Por lo pronto, Cataño se enfoca en los próximos retos con Millonarios, los cuales serán en primer lugar, este martes con Atlético Huila por liga, mientras que en lo internacional aguardará por Peñarol.