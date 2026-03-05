El bombo de Millonarios para la Copa Sudamericana y los rivales que evitará en la fase de grupos

Partido definitivo y victoria para Millonarios. Era el juego del año para el equipo azul. El que perdiera iba a salir malherido y con aires de fracaso y eso fue lo que sucedió con Atlético Nacional. Por ser el ganador en el juego único, clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Las heridas le comenzaron a salir a Atlético Nacional con el gol digno de Premio Puskás de Rodrigo Contreras al minuto 21. El equipo verde quedó pálido y se le acabó la gasolina solamente con la apertura del marcador, sino con la joya que en el mismo Atanasio Girardot le anotaron. El local no tuvo reacción y se fue al piso.

Nicolás Rodríguez empató rápidamente, pero eso no fue suficiente para recuperar el ánimo y el fuego en la cancha. El otro golpazo se sintió con un penalti tras una falta contra Rodrigo Contreras dentro del área. Leonardo Castro tomó la pelota, se hizo cargo y alargó el marcador para humillar al gigante verdolaga.

Imagen del partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Nacional y Millonarios. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Por si fuera poco, Rodrigo Contreras volvió al segundo tiempo para definitivamente herir de muerte a Nacional con otro golazo, que aprovechó una defensa jugada. El argentino remató al palo de David Ospina y liquidó el asunto a favor del Embajador. 3-1 en el marcador final y ahora se analizan los rivales que puede enfrentar en el torneo de Conmebol.

¿Cuál es el bombo de Millonarios para el sorteo de Sudamericana?

Tras la histórica clasificación, Millonarios quedó ubicado en el bombo 2 del sorteo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A su vez, también se conoció la lista de rivales que evitará en esta instancia del torneo.

Bombo 2 y no enfrentarán a Millonarios en fase de grupos: Red Bull Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil) y Tigre (Argentina). Aún falta por conocer el ganador de Cienciano o Melgar de Perú y Atlético Bucaramanga vs. América de Cali.

Por otra parte, Millonarios ya se alista para verse las caras con algunas potencias del continente que están en el bombo 1, como River Plate (de Argentina) o el Atlético Mineiro (de Brasil).

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Grêmio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil), América de Cali (Colombia) o San Lorenzo (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia), Macará u Orense (Ecuador).

Bombo 4: Alianza Atlético (Perú), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Recoleta (Paraguay), Juventud (Uruguay) o Independiente Medellín (Colombia), O’Higgins (Chile) o Deportes Tolima (Colombia), Carabobo (Venezuela) o Sporting Cristal (Perú), Barcelona (Ecuador) o Botafogo (Brasil).

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Sudamericana?

Según el cronograma de Conmebol, el sorteo de la Copa Sudamericana se realizará el próximo 19 de marzo en Paraguay, a partir de las 5:00 pm hora colombiana.