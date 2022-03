“El equipo más grande del país con dos Copas Libertadores, celebró un empate”: Humberto Acevedo

Remontar un 3 a 0 con el fútbol que mostró Atlético Nacional en la fecha 12 en los primeros 45 minutos de juego contra el Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, parecía imposible.

Sin embargo se dio. El verde de Antioquia tuvo en Giovani Moreno la brújula para encontrar el camino del gol y el envión anímico para lograrlo.

“Perdimos mentalmente el control del juego y no poder seguir teniendo la claridad para tomar las mejores decisiones. Corríamos sin poder tener la pelota”, dijo Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali.

El lunar, como pasa en el fútbol colombiano, fue el arbitraje que pitó muchos dudosos penales.

“Ese equipo con nada se nos fue encima, pitan unos penales que la realidad no quiero hablar de ellos, seguir trabajando e ir hacia adelante”, dijo Humberto Acevedo, arquero del actual campeón de Colombia.

Rafael Dudamel, entrenador del equipo que marcha en el puesto 19 de la tabla, atribuyó el resultado final a que hicieron 45 minutos correctos desde lo actitudinal y futbolístico. Sin embargo, el club que enfrentaron apostó al volumen de ataque y resucitó en los 73 minutos finales.

“Más que dentro de un funcionamiento colectivo que nos hayan superado fueron jugadas fortuitas para encontrarse con la paridad. Cuando juegas con rivales de alta calidad estos errores te los cobran”, complementó el entrenador.

Además, Dudamel está firmemente convencido de que el balón que pegó en el palo en el penal que cobró Teófilo Gutiérrez llenó de inseguridad al Deportivo Cali.

Humberto Acevedo, arquero titular en la noche del lunes festivo y quien no estaba en esa posición por liga desde el 5 de febrero de este año, tras el duelo con Envigado, habló de la amargura que dejó la remontada. “Con una sensación fea porque en el primer tiempo salimos y le pasamos por encima a ese equipo y le jugamos buen fútbol” aceptó.

Por su parte, el líder venezolano de los azucareros no encuentra explicación del bajón que se vivió. El venezolano no entiende cómo no se afianzan en los juegos, en especial contra rivales tan grandes. Una de las posibles razones va en lo emocional porque lo futbolístico para él no está en discusión.

En ese concepto, estuvo de acuerdo el arquero Humberto Acevedo, que reconoció la jerarquía de un equipo como Nacional. “La gente estaba cantando el ole a los 45 minutos, Nosotros no queríamos empatar, queríamos hacerle 4 o 5 goles”, asistió el jugador de 24 años.

El guardameta aceptó estar dolido. Desde el lado personal, lejos de lo profesional dejó claro que le sorprendió la actitud de Nacional al empatar el partido y la forma de celebrar el 3 a 3.

“No me gusta perder ni empatar. ¿Ustedes vieron cómo celebró Nacional hoy? El equipo que dicen que es el más grande del país, ganó dos copas libertadores el empate. Es decir, que tal, mal no hicimos las cosas. Cuando vi a los jugadores celebrando así supe que hicimos un partido extraordinario. Eso sí, nosotros salimos con la cabeza en alto por lo que dimos”, concluyó el portero.

En la próxima fecha, Cali recibe a Cortuluá que pelea por entrar a los 8 mejores de Colombia. Nacional, por su parte, espera por Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.