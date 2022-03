Mala noticia para Rafael Nadal: su lesión fue confirmada, ¿cuánto estará por fuera?

El tenista español Rafa Nadal, número tres del mundo, estará entre cuatro y seis semanas de baja después de confirmarse que sufre una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo durante el partido de semifinales de Indian Wells ante Carlos Alcaraz, un percance que interrumpe su gran comienzo de temporada y que le deja “hundido y triste”.

“No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, señaló el balear, que el domingo interrumpió su espectacular racha de inicio de temporada al caer en la final del torneo estadounidense ante el local Taylor Fritz.

Sin embargo, el de Manacor es optimista y espera volver más fuerte para continuar mejorando su balance de 20-1 de comienzo del curso. “Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”, expresó.

Nadal regresó a España este martes, y nada más aterrizar en Madrid se dirigió a Barcelona para ser atendido por su equipo médico, dirigido por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, que confirmó que el tenista tendrá que estar entre cuatro y seis semanas de baja.

“Don Rafael Nadal Parera presenta, después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de cuatro a seis semanas”, concluyó.

Nadal y una mejora en el Ranking Mundial

El tenista español Rafa Nadal ha subido este lunes al tercer lugar del ranking ATP, que vuelve a liderar el serbio Novak Djokovic, a pesar de su derrota en la final de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz (6-3, 7-6(5)), la gran irrupción en los primeros puestos; mientras que Carlos Alcaraz ha entrado en el ‘Top 15′ tras ser semifinalista en el torneo norteamericano.

El balear, que reconoció haber jugado con molestias la final del certamen en el desierto californiano, atesora 7.715 puntos que le permiten adelantar en la lista al alemán Alexander Zverev (7.025), que le cede su lugar en el podio.

Todo en una semana en la que el ruso Daniil Medvedev (8.445) ha cedido su trono en el ranking, que vuelve a manos de un serbio Novak Djokovic (8.465) que le aventaja en solo 20 puntos.

Además, el ruso Andrey Rublev sube un puesto, al sexto, en detrimento del italiano Matteo Berrettini, ahora séptimo, y Taylor Fritz protagoniza la mayor subida de la semana ―de 12 posiciones― hasta el número ocho. Cierran el ‘Top 10′ el noruego Casper Ruud y el canadiense Felix Auger-Aliassime, que descienden una plaza cada uno.

Mientras, el murciano Carlos Alcaraz se convierte en el segundo mejor español de la lista después de ascender cuatro posiciones hasta el número 15 gracias a su buena actuación en Indian Wells, donde solo Nadal, en ‘semis’, pudo frenarlo.

El castellonense Roberto Bautista, que baja dos hasta el 17, y el asturiano Pablo Carreño, que también desciende dos para ocupar el número 19, son los otros dos españoles dentro del ‘Top 20′.

Con información de Europa Press.