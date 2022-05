El espaldarazo de Juan Román Riquelme a Sebastián Villa en medio de las denuncias

Inmerso en una nueva polémica, el volante Sebastián Villa parece tener el respaldo total de la directiva del club al que pertenece, Boca Juniors, que durante la tarde de este lunes ha dejado al lado las denuncias por presunto abuso sexual para referirse únicamente a la actualidad deportiva y elogiarlo en medio de la difícil situación jurídica.

El encargado de quitar importancia al tema que tiene en el ojo del huracán al delantero colombiano fue Juan Román Riquelme, vicepresidente del equipo xeneize, quien en conversación con ESPN no tocó un solo momento el tema por el que es señalado Villa en Argentina y se trasladó a elogios por el presente deportivo.

En primera medida, aseguró que el ex-Deportes Tolima es el mejor futbolista de Argentina: “Villa sigue demostrando que es, sin duda, el mejor jugador del fútbol argentino. El más desequilibrante, el más importante, si no hace el gol, hace hacer el gol. Hace parte de los 10-12 jugadores que salen tarde de entrenamientos”.

#ESPNEquipoF | #ESPNF10



"VILLA ES EL MEJOR JUGADOR DEL FÚTBOL ARGENTINO"



Riquelme, el vice de Boca, fue contundente al calificar al futbolista colombiano.



Riquelme, el vice de Boca, fue contundente al calificar al futbolista colombiano.

Por otra parte, el directivo lejos de querer entrar en el tema del supuesto abuso, indicó: “Villa sigue manteniendo el nivel, no tenemos más que palabras de agradecimiento, nunca se tiró en la camilla, no le duele nada. Con ese chico nos sacamos el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Estamos agradecidos, se le ve tranquilo, se le ve disfrutar. Su crecimiento depende de él”.

Mientras tanto, el proceso en contra del jugador sigue en curso y la joven que acusó al futbolista de Boca Juniors por abuso sexual agravado y privación de la libertad, ratificó este lunes su denuncia ante la justicia argentina, informó su abogado.

“Lo que ella está denunciando es extremadamente grave”, declaró al canal de noticias C5N Roberto Castillo, abogado de la denunciante, que declaró durante varias horas en los tribunales de Esteban Echeverría, en las afueras de Buenos Aires.

“Venimos a ratificar y ampliar un poquito más la denuncia e incorporar algunas pruebas”, explicó el abogado al ingresar al juzgado.

🔵🟡 "Villa es, sin dudas, el mejor jugador del fútbol argentino".



"Villa es, sin dudas, el mejor jugador del fútbol argentino". Lo firma Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Jrs.

La mujer, cuya identidad y nacionalidad no se conocen, salió del lugar con el rostro tapado y sin hacer declaraciones a la prensa.

“Está muerta de miedo”, afirmó su representante legal.

El viernes la mujer había presentado un escrito que fue derivado a la Fiscalía Descentralizada y Especializada en Delitos de Violencia de Género que prohibió a Villa, de 25 años, la salida de Argentina y acercarse a la denunciante.

Tras la denuncia, Boca Juniors emitió un comunicado en el que dijo ponerse “a disposición” de la joven y ratificó “su compromiso en situaciones de género e igualdad” sin separar al delantero del plantel.

La denuncia se conoció el viernes, un día antes del partido de semifinales de la Copa de la Liga argentina que Boca le ganó a Racing por penales 6-5 tras empatar sin goles en los 90 minutos.

El colombiano no estará en el plantel que recibirá al Corinthians el martes por la Copa Libertadores, pero porque aún debe fechas de suspensión en el torneo continental.

Villa enfrenta desde 2020 una causa por violencia de género a raíz de una denuncia de su pareja de entonces, la colombiana Daniela Cortés, por maltrato físico y psicológico.

La nueva denuncia se refiere a hechos ocurridos presuntamente el 26 de junio de 2021.

El colombiano volvió a protagonizar un polémico hecho de abuso en contra de una mujer. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según relata la joven en su demanda, ese día el futbolista, en estado de ebriedad, la atacó a la vuelta de una cena en casa de amigos.

“Una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara ir, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme”, afirmó en su escrito.

La mujer aseguró que el futbolista intentó sobornarla con 5.000 dólares para evitar que lo denunciara.

*Con información de la AFP.