El futbolista italiano Ciro Immobile sufrió brutal accidente de tránsito; iba con sus hijas

Un fuerte accidente de tránsito tiene conmocionado al fútbol italiano este domingo. Ciro Immobile, capitán de la Lazio y referente de la selección, chocó con un tranvía en Roma y tuvo que ser trasladado a un hospital en compañía de sus dos hijas que iban a bordo del vehículo.

El accidente se dio en horas de la mañana cuando, según las primeras hipótesis, la locomotora se saltó una luz de precaución y chocó con la parte frontal de la camioneta del delantero, dejando totalmente destruida la zona del capó. “El tranvía se pasó un semáforo en rojo. Por suerte estoy bien, solo me duele un poco el brazo”, dijo Immobile en declaraciones recogidas por Gazzetta dello Sport.

Rápidamente personal de la Policía acudió al lugar y ayudó a evacuar el automóvil a la espera de la ambulancia que trasladó al jugador de 33 años y a sus hijas a un centro asistencia para descartar lesiones graves. Afortunadamente, los tres pasajeros llegaron por sus propios medios al hospital y sin grandes afectaciones a la salud.

Ciro Immobile, capitán de la Lazio - Foto: REUTERS

Lazio actualmente se ubica en la segunda posición de la Serie A - Foto: REUTERS

Lazio emitió horas después un comunicado en el que informó sobre el parte médico del capitán. “El cuerpo médico de la SS Lazio informa que, hoy, tras un accidente de tráfico, el futbolista Ciro Immobile sufrió un trauma de distorsión de la columna vertebral y una fractura compuesta de la XI costilla derecha”, indica el comunicado.

Producto del choque, otros carros también resultaron afectados y el tranvía se descarriló, situación que detuvo por un par de horas el tráfico por esa zona cercana al estadio Olímpico, casa de Roma y Lazio, los dos equipos de la capital italiana.

Los pasajeros del tranvía no confirmaron que el conductor del mismo se pasara la luz roja, sin embargo, la prensa de ese país precisa que “en ese punto, donde convergen las trayectorias de vehículos dirigidos en diferentes direcciones, a menudo hay dificultades para comprender las señales de semáforo de automóviles y tranvías”.

Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della Lazio, il tram sarebbe passato con il rosso. Immobile sta bene @tvdellosport #sportitalia pic.twitter.com/K09VQHiHug — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 16, 2023

Pierden a su goleador

Gracias a este accidente, Immobile será baja indefinidamente en el ataque de la Lazio, que ahora mismo marcha en el segundo lugar de la tabla y se está clasificando a la próxima edición de la Champions League.

Los celestes ganaron el viernes frente a Spezia en condición de visitante y llegaron a 61 puntos, 14 por debajo del Napoli que es líder y está encaminado a conseguir la corona después de 33 años sin hacerlo.

Immobile, de hecho, marcó uno de los goles en la victoria 3-0 por la jornada 30 del campeonato italiano y llegó a diez anotaciones en lo que va de temporada, igualando a Mattia Zaccagni como máximos goleadores de la Lazio este año.

Lazio sueña con sellar su clasificación a Champions - Foto: AFP

Maurizio Sarri, experimentado técnico italiano, ha sido el encargado de liderar un barco que, silenciosamente, ha dejado en el camino el dominio de Juventus, Inter y Milan, quienes se pelean entre ellos por rascar los dos últimos cupos a la UCL de la próxima temporada.

Sarri aseguró hace unos días que su deseo es continuar el proceso con el combinado de la capital hasta que llegue el momento de tomar el retiro. “Tengo dos años más, y estoy bien en la Lazio. Me hicieron sentir importante. Si no pasa algo sensacional, quiero seguir en la Lazio y acabar con este equipo. Es un club que te mete dentro, me gusta mucho esta Lazio”, dijo.

En su criterio, el equipo ha ganado la madurez que no tenía en otros años. “Había pedido madurez en no repetir los errores del pasado. Y las señales de madurez están llegando, hicimos un partido serio ante un equipo difícil de enfrentar. Tenemos calidad, técnica, amplitud. Se necesitaba humildad y lo enfrentamos de la manera correcta”, sentenció.