El golazo de Rodallega desde la tribuna y con sonido ambiente: hinchas de Santa Fe enloquecieron con su obra maestra

Santa Fe superó al Junior de Barranquilla y se convirtió en el campeón de la Superliga 2026 y parece que las cosas se están inclinando hacia el ‘León’. En la ida, bogotanos y barranquilleros dejaron un 1-1 en el marcador, tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. La vuelta se jugó en la capital de Colombia, con más de 30 mil hinchas cardenales en el ‘Coloso de la 57′.

Otra vez Hugo Rodallega hizo acto de presencia con espectacular gol para el 2-0 parcial en El Campín y el 3-1 en el marcador global, que ilusionó mucho más a Santa Fe con la quinta Superliga en su historia, dejando total desolación en el Junior, que no contó en Bogotá con Teófilo Gutiérrez por sanción y Lucas Monzón por lesión.

Rodallega anotó el golazo antes de finalizar el primer tiempo luego de una falta clara sobre Ewil Murillo. Tiro libre de costado y el ángulo hacía complicado el remate directo. ‘Hugol’ sacó la magia para amargar al ‘Tiburón’ en el frío bogotano. Salió a la luz otro ángulo de la obra maestra, con sonido ambiente y la emoción de los hinchas desde la grada.

Hugo Rodallega besando el trofeo de la Superliga 2026. Foto: Cristian Bayona

Cuando todos en el área esperaban el centro, Hugo sorprendió con el perfil cruzado y el borde interno para colocar la pelota a media altura en el segundo palo, con mucha potencia además, que dejó inmóvil al portero Mauro Silveira y solamente se escuchó el ruido de la malla.

El gol de Rodallega desde la tribuna y con sonido ambiente en El Campín

Un golazo que alimentó la voz de líder de Hugo Rodallega en Santa Fe y aumenta el cariño en la hinchada. Hugo suma más credenciales a su magistral carrera por el equipo rojo y ocupa páginas de oro en los libros de historia del club bogotano.

Completamente enfermo estás Hugo pic.twitter.com/VKXpQ23CoF — L de laura🦁1️⃣0️⃣⭐️ (@daniela_thg10) January 22, 2026

Casi con 40 años, hace mucha bulla en el fútbol colombiano y se acerca a su segundo título con el ‘León’. Se ve cómo la cámara lo enfoca en la previa del cobro y hay un silencio sutil en las gradas mientras Rodallega toma impulso para el remate. Apenas se convierte en gol, la hinchada cardenal enloqueció.

Golazo de Rodellega. RODAGOAT pic.twitter.com/ON4Gl4KS9U — Neyder Ardila (@NeyderArd_70) January 22, 2026

Por si fuera poco, antes del gol de Hugo, se vistió de acelerador para que Ewil Murillo abriera el marcador en El Campín. Fatal salida de Juan Ríos, perdió la pelota en el mediocampo y la tomó el capitán de Santa Fe, que apenas vio a su lado izquierdo, tenía tres compañeros más y solamente dos defensas rivales. Así fue el 1-0 que comenzó la condenación del Junior.