El gran halago que le lanzaron a Linda Caicedo desde Barcelona: nadie lo vio venir

Pere Romeu, técnico rival, fue quien se refirió a la futbolista colombiana que tendrá que neutralizar en la final de la Supercopa.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de enero de 2026, 10:21 p. m.
Linda Caicedo se medirá de nuevo al Barcelona, que parte como favorito para la final de la Supercopa
Linda Caicedo se medirá de nuevo al Barcelona, que parte como favorito para la final de la Supercopa Foto: Getty Images

A Linda Caicedo la consideran una amenaza. Así quedó demostrado luego de las declaraciones del entrenador del Barcelona, rival del Real Madrid durante este sábado, 24 de enero, en medio de la gran final de la Supercopa de España.

Durante la previa a dicho importante partido, el técnico de las blaugranas resaltó la importancia de la atacante en la idea de juego implantada por las merengues.

Linda Caicedo brilló en el estreno de Champions League Femenina
Linda Caicedo es de las piezas más importantes del Real Madrid. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Real Madrid ha cambiado cosas, a nivel de juego, Linda Caicedo juega muy bien entre líneas, que antes la veíamos más en la banda y ahora va modificando durante el partido su posición. Es una jugadora diferencial”, sentenció Pere Romeu.

FC Barcelona y el Real Madrid disputan este sábado en el Estadio Skyfi Castalia la final de la Supercopa de España Iberdrola, un Clásico que se presenta aparentemente más igualado que el de hace un año, aunque el equipo blaugrana parte una vez más por su estatus y hegemonía como el favorito.

Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

Se espera un Clásico en el que el Barça quiere seguir siendo el gran dominador, como indica la abrumadora estadística de 21 victorias en 22 disputados, con 86 goles a favor y sólo 11 encajados. Sin embargo, el conjunto madridista se presenta con ganas de soñar y con una mochila con menos carga que la que solía portar cuando tenía enfrente al triple campeón de Europa tras saber ya lo que es ganarle.

Así llegan Barça y Real Madrid

Ambos equipos confirmaron su favoritismo en las semifinales ante el Athletic Club (3-1) y el Atlético de Madrid (3-1), respectivamente, aunque el equipo que entrena Pau Quesada, al que se espera en la final tras ausentarse por motivos personales del derbi, no terminó de ofrecer una imagen sólida y se limitó a vivir de la valiosa renta que logró tras el mal inicio colchonero. El de Pere Romeu ni se inmutó por empezar por detrás en el marcador ni por quedarse con diez antes del descanso y tiró de su experiencia y calidad para optar a un nuevo título, el sexto en siete ediciones y quinto consecutivo.

Linda Caicedo vs. Barcelona
Linda Caicedo vs. Barcelona Foto: Getty Images

En cuanto a los onces, Romeu podría darle la titularidad a la centrocampista Patri Guijarro, ausente por lesión en el duelo liguero y que ya jugó más de media hora en las semifinales, para formar un mediocampo con Alexia Putellas y con Vicky López, que ejerció de extremo en la semifinal y que dejaría ese lugar a la noruega Caroline Graham Hansen en un tridente ofensivo con Claudia Pina y una Ewa Pajor que ya firmó un doblete en noviembre y a la que se le suele dar bien este rival.

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por dos golazos que hizo

Enfrente, el Real Madrid intentará no perderle la cara al partido y alargarlo lo máximo posible, con la cuenta pendiente de vigilar los centros laterales que tanto le cuesta defender y que con Pajor en el área no puede descuidar. La brasileña Yasmim, en el lateral izquierdo por la danesa Sara Holmgaard, podría ser la única novedad respecto a las semifinales en un once liderado por una Linda Caicedo que se presenta como la mayor amenaza para la defensa ‘culer’.

*Con información de Europa Press.

