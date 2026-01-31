El impacto económico que genera para Medellín la presencia de Messi en el Atanasio Girardot

Según estimaciones iniciales, el partido podría generar más de 30 millones de dólares en impacto económico directo, una cifra equivalente a más de la mitad de lo que produjo la Feria de las Flores en 2025, el principal evento cultural de Medellín.

A este monto se suma un efecto ampliado derivado del turismo, el consumo y la dinámica comercial que rodea el espectáculo, lo que podría elevar el impacto total a un rango estimado entre 42 y 66 millones de dólares.

Qué canal pasa Atlético Nacional vs. Inter Miami con Lionel Messi en el Atanasio Girardot

Entre el 15 y el 20 por ciento de los asistentes llegarían desde otras ciudades o países, impulsando la ocupación hotelera, el transporte, la gastronomía y el comercio. Se calcula que miles de visitantes incrementarán el gasto en servicios turísticos, mientras que el público local también dinamizará sectores como restaurantes, bares y merchandising.

Inter de Miami, el equipo de Lionel Messi. Foto: COLPRENSA

El impacto del evento también tendrá una dimensión social y formativa. En el marco de la visita del Inter de Miami, se realizará una escuela de fútbol que reunirá a cerca de 1.000 niños durante tres días, además de la participación de unos 3.000 menores en actividades asociadas al partido.

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

El llamado efecto Messi revela el potencial del turismo deportivo como motor económico. En apenas un día, Medellín podría experimentar un flujo de recursos comparable al de grandes festividades tradicionales, con beneficios que trascienden el estadio y se extienden a toda la economía urbana.

Atlético Nacional. Foto: getty images

Más allá del fútbol, el evento confirma que la presencia del astro argentino se ha convertido en un catalizador de negocio, visibilidad internacional y crecimiento para las ciudades que lo reciben.

Datos de asistencia

- Más del 50 % de las entradas vendidas dos semanas antes del partido

- Niños asistentes al partido: 3.000

- Participación de escuelas de fútbol: 1.000

Datos generales

Tiempo de juego de Messi: entre 65 y 90 minutos

Público local: 80 %

Público extranjero: 20 %

Un solo partido de Messi deja en Medellín casi el 50 % de recaudo de lo que deja toda la Feria de las Flores.

Impacto económico de la Feria de las Flores: USD 55,2 millones

Lugar: Atanasio Girardot (Medellín)

Fecha del partido: 31 de enero

Ingresos estimados: más de US$30 millones

Transmisión mundial: Apple TV