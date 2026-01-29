Deportes

Qué canal pasa Atlético Nacional vs. Inter Miami con Lionel Messi en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional se alista para el amistoso contra el Inter Miami de Lionel Messi. Fecha, hora y canal para el considerado “partido de la historia”.

William Horacio Perilla Gamboa

29 de enero de 2026, 9:38 p. m.
Alfredo Morelos y Lionel Messi.
Alfredo Morelos y Lionel Messi. Foto: Fotos: Colprensa y Getty Images

En meses atrás, Atlético Nacional dio un anuncio que paralizó al fútbol colombiano y tuvo que ver con Inter Miami y Lionel Messi. El equipo verde, tras quedar eliminado en los cuadrangulares de la Liga pasada, comenzó a alistar lo que se considera “el partido de la historia” y es que tendrá a uno de los mejores jugadores de la historia en el Atanasio Girardot de Medellín.

Le llegó la hora al partido amistoso de Nacional contra Inter Miami, que se jugará el próximo 31 de enero desde las 5:00 pm, hora de Colombia, en la ciudad de Medellín. Por esta razón, el juego por la cuarta fecha de la Liga Betplay contra el Junior de Barranquilla tuvo que ser aplazado y se jugaría hasta el mes de abril.

“El 31 de enero, Medellín vivirá un encuentro que reunirá a ídolos mundiales con figuras del fútbol colombiano. Los aficionados podrán disfrutar del talento de Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y otras estrellas internacionales, frente a las grandes figuras de Atlético Nacional: David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo, Edwin Cardona, entre otros”, apuntó la organización del evento.

Precios de boletería para Atlético Nacional vs. Inter Miami
Precios de boletería para Atlético Nacional vs. Inter Miami Foto: Enviada a SEMANA

Cabe recordar que el partido pertenece a la gira Champions Tour del Inter Miami. En días pasados, el club estadounidense se presentó en Matute y enfrentó al Alianza Lima de Perú, donde Lionel Messi se vio sorprendido y el club peruano le ganó 3-0 con doblete de Paolo Guerrero, quien finalizó como la figura del encuentro.

Canal de TV para ver Atlético Nacional vs. Inter Miami

La transmisión comenzará a las 4:30 pm en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y el juego comenzará a las 5 de la tarde. Habrá dos posibilidades para ver el amistoso desde Colombia. Una de ellas es la opción PPV a través de la aplicación OneFootball, que está disponible para todo Latinoamérica y Estados Unidos.

Lionel Messi en Colombia
Los hinchas se pronunciaron al respecto del precio de las entradas. Foto: Win Sports

La otra pantalla para ver el partido amistoso es la del Canal RCN y la aplicación móvil del mencionado medio de comunicación. Cabe recordar que el partido cuenta con toda la logística y producción de MegaLive, empresa de entretenimiento y espectáculos del conglomerado OAL (Organización Ardilla Lülle).

La elección de la ciudad de Medellín respondió a varios factores claves para los organizadores y el mismo Inter Miami: La capacidad del Atanasio Girardot, el prestigio de Atlético Nacional a nivel internacional y el poderío de la ciudad para eventos multitudinarios. Habrá un fuerte golpe financiero en la capital de Antioquia con algo más del 20% de asistentes desde otras regiones de Colombia y el exterior. Se cree que presentarán a Cristian Arango en la previa del encuentro.

