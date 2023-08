El Manchester City se queda con el central más caro de la historia

El club inglés anunció el fichaje del central este sábado, 5 de agosto, y este traspaso, del RB Leipzig al City, convierte al futbolista en el central más caro de la historia . Aunque no compartieron la cifra exacta, la información al respecto es que Josko costó 90 millones de euros.

Su llegada al equipo liderado por Pep Guardiola era un sueño para el joven croata, quien no dudó en mostrar su felicidad en el siguiente mensaje:

Manchester City no solo vence al Real Madrid en Champions League; también lo supera en importante ranking

Contexto: Manchester City no solo vence al Real Madrid en Champions League; también lo supera en importante ranking

“Siempre soñé con jugar algún día en Inglaterra y hacerlo ahora con el Manchester City, después de la temporada que acaban de hacer, es un verdadero honor para mí. Cualquiera que haya visto jugar al Manchester City la temporada pasada, sabe que es el mejor equipo del mundo. Ganar el triplete dice todo lo que hay que saber sobre la calidad que tiene este equipo. Unirme al City es algo muy especial para mí y mi familia. Tener la oportunidad de trabajar con Pep Guardiola también será increíble. Sé que aún no soy el artículo terminado y estoy seguro de que mi juego progresará con el mejor entrenador de fútbol”.

View this post on Instagram

¿Quiénes son los centrales mas caros de la historia?