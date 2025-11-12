Suscribirse

El mensaje de la Premier League que exalta a Luis Díaz y le duele al Liverpool y Manchester City

La Premier League escribió unas palabras y publicó un video que amargan por completo al Liverpool y exaltan la calidad de Luis Díaz.

William Horacio Perilla Gamboa

12 de noviembre de 2025, 9:59 p. m.
Luis Díaz celebra el gol contra Unión Berlín.
| Foto: Getty Images / Logo de la Premier League

Liverpool pasa el duelo por Luis Díaz con tintes de arrepentimiento de por medio. El club inglés, en el mercado de verano anterior, no se interpuso al fichaje de Lucho con el Bayern Múnich y lo dejó ir a cambio de 70 millones de euros, pensando que la apuesta les iba a resultar positiva. Lastimosamente, para los ‘Reds’, la situación es negativa.

Desde que se dio el fichaje, Luis Díaz y Bayern Múnich salieron ganadores y la apuesta multimillonaria de Liverpool no ha dado resultado. El club inglés salió de compras y hoy, a puertas de la mitad de temporada, lo que parecía una inversión se convirtió un duro gasto de dinero, pues Florian Wirtz, Hugo Etikite y Alexander Isak no han dado el fruto esperado, que al menos, Lucho ya demostró en Alemania.

Y ante ese panorama, la cuenta oficial de la Premier League para la India lanzó un picante y magistral trino a favor de Luis Díaz, cuando vestía los colores del Liverpool. Como están las cosas, una publicación que duele en los ‘Reds’, ya que los reemplazos para el guajiro no han podido emular lo del contenido multimedia y hoy es octavo en la tabla de posiciones. Bayern en primero en Bundesliga y Champions.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín.
| Foto: FC Bayern via Getty Images

El video muestra la velocidad de Luis Díaz en un partido clave contra el Manchester City. Lucho recibió en su propia área y comenzó el recital de velocidad, cuando Rodri (Balón de Oro 2024) y Kyle Walker no pudieron frenarlo. Es más, el gesto técnico del guajiro los dejó en el camino tras eludirlos con facilidad. El primero en caer fue el volante español y luego el defensa inglés tuvo un quiebre de cintura para finalizar con la pelota en su rostro. ‘Jugadón’ que la Premier League no puede olvidar.

El recuerdo de la Premier League con Luis Díaz de por medio que le cae en pésimo momento al Liverpool

El video se subió en medio del dolor del Liverpool, que viene de caer 3-0 precisamente ante el Manchester City en la fecha pasada. Los dirigidos por Arne Slot no encuentran el camino para levantar el nivel, en un momento clave de la temporada, donde el jugador colombiano les muestra su calidad fecha tras fecha con golazos, tal como el que anotó en Berlín la fecha pasada.

Y no es solamente el buen momento de Luis Díaz. Eso contrasta con el bajo nivel de sus jugadores en el ataque. Por ejemplo, el alemán Florian Wirtz, considerado el reemplazo de Lucho en el equipo inglés y que valió 125 millones de euros, suma los 11 partidos de titular en la Premier, sin goles ni asistencias.

Los números de Luis Díaz que concuerdan con el elogio de la Premier League

El francés Hugo Ekitike lleva 10 partidos jugados y solamente ha marcado 3 goles y una asistencia. Por su parte, Alexander Isak ha disputado 4 juegos y un pase gol. Su máxima estrella, Mohamed Salah, acumula 11 titularidades con cuatro anotaciones y dos asistencias.

Luis Díaz manda un corazón en su celebración por el golazo al Unión Berlín.
| Foto: FC Bayern via Getty Images

Nada comparado con los rendimientos de Luis Díaz en la Bundesliga, donde ha estado en todas las fechas como titular, con seis goles y cuatro asistencias, mejorando notablemente el G+A de los futbolistas del Liverpool.

