El millonario salario que propuso Nápoles a David Ospina para renovar

El colombiano aún no toma una decisión certera sobre su futuro en la escuadra italiana.

El futuro del colombiano David Ospina aún no se define en el Nápoles de Italia. El golero, que tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del presente año, no ha tomado una decisión definitiva con respecto a su continuidad, pues además de ello, podría tomar rumbo al fútbol español, donde varios equipos quieren sus servicios.

Ante esto, el arquero de la Selección Colombia ha entrado en un gran dilema, pues gigantes como el Real Madrid, club más cercano a sus pretensiones, busca un reemplazo para Lunin, segundo arquero en la plantilla.

La demora del cafetero se basa en tener continuidad y protagonismo en el Nápoles, o llegar a una de las escuadras más grandes del mundo, con la que tendrá la oportunidad de disputar LaLiga, Champions League y el Mundial de Clubes, al ser el más reciente campeón del Viejo Continente.

El golero termina contrato a mitad de año. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora bien, desde Italia su actual equipo no se rinde en mantenerlo en sus filas y es por eso que en las últimas horas se ha filtrado el millonario salario que ganaría Ospina en caso de darle un sí a la escuadra napolitana.

Según el diario itálico Corriere dello Sports, el club estaría dispuesto a subir su oferta hasta 2,2 millones de euros por temporada en dos años más de contrato. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador apuntan que el arquero quiere tres años más.

“Los ‘azzurri’ han ofrecido al portero colombiano una prórroga de dos años de 2,2 millones por temporada”, afirmó dicho medio en las últimas horas.

Por lo pronto, el golero se encuentra de vacaciones con su familia después de la brillante temporada hecha con el Nápoles de Italia, en la que terminaron en la tercera casilla de la liga, obteniendo el cupo a la próxima edición de la Champions League.

El guardameta colombiano atajó en 31 oportunidades en esta temporada, sacando 13 veces su portería en cero. Por competencias internacionales, Ospina solo defendió el arco napolitano en una sola ocasión.

Otras opciones

Finalizada la temporada para los clubes de Europa, el mercado de fichajes se ha abierto de cara a la campaña 2022-2023. Gigantes del Viejo Continente empiezan a hacer sus apuestas para reforzar sus nóminas con el objetivo de estar en el olimpo en sus diferentes frentes.

En ese orden de ideas, futbolistas como James Rodríguez y David Ospina, quienes aún no definen su futuro en sus respectivos clubes, aparecen en el radar de un gigante de España. Por un lado, el volante no define su continuidad en el Al-Rayyan de Catar, mientras que el golero aún no renueva su contrato con el Nápoles.

Ante este panorama de ambos jugadores, uno de los gigantes de España, como lo es el Valencia, buscaría juntarlos para tenerlos en la próxima temporada. De acuerdo con la última información que llegó desde Europa, el club che está muy cerca de concretar la llegada del entrenador Genaro Gattuso, técnico que conoce a Ospina, tras su paso por Nápoles, y tendría el deseo de tener a James, hombre cuyo agente (Jorge Mendes) es muy cercano al propietario del club, Peter Lim.

“Cuando Lim desembarcó en Valencia tras el proceso de venta, lo hizo con Mendes como su gran hombre de confianza. Puso de entrenador a Nuno Espírito Santo y pintó el mercado color Gestifute con futbolistas como André Gomes, Rodrigo Moreno o João Cancelo. Ahora podrá suceder lo mismo”, aseguró Superdeporte.