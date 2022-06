El negocio millonario en el que invirtieron Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado

Mientras en la Selección Colombia aprovecharon la fecha Fifa para presentar al nuevo técnico Néstor Lorenzo, los jugadores se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones tras el final de la temporada. Falcao y James Rodríguez se han mostrado disfrutando de tiempo en familia, diferente a Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, que han sacado tiempo para cumplir compromisos comerciales.

El pasado viernes los ‘panitas’ atendieron a los medios de comunicación en Bogotá, en el marco de un evento patrocinado por Fiat y Jeep. Allí hablaron de la actualidad de la Tricolor y el duro golpe que significó la dolorosa eliminación del Mundial de Catar 2022.

“Aquí tratan de pisarte, hundirte y dejarte en el piso. Si fuésemos diferentes, los jugadores de Colombia estaríamos más alto. Los invito a que cambiemos esa forma de pensar y en vez de destruir ayudemos a los que vienen atrás para que podamos crecer e ir con confianza a representar el país”, dijo Mina, haciendo un reclamo a las duras críticas que, según ellos, reciben desde la prensa.

Cuadrado coincidió en esa idea. “No es que no aceptemos las críticas, si a mí me preguntan digo que en Colombia se narra mucho mejor, hay más emoción, arranque, en Italia es diferente. Solo creo que cuando ves los partidos hay comentarios que no son, que hieren a las familias, y puede haber otras formas”, dijo el futbolista de la Juventus de Italia.

‘Panitas’ y socios

Ese encuentro entre Mina y Cuadrado también sirvió para que viajaran al departamento de Antioquia a revisar cómo avanza el proyecto de un centro comercial en el que invirtieron juntos. El Guatapé Plaza, que apenas está en periodo de construcción, tiene la firma de los dos jugadores de la Selección Colombia que esperan presentarlo cuanto antes al público en general.

“Visitando nuestro proyecto, gracias a Dios”, escribió Juan Guillermo en una foto junto a su nuevo socio y el personal que está a cargo de la megaobra. Mina también compartió algunas historias de su visita al lote y admitió estar “emocionado con este excelente proyecto” que esperan estrenar a más tardar en 2023, aunque todavía no hay fecha clara para la inauguración.

Este es solo otro de los planes en los que Mina y Cuadrado distribuyen su tiempo fuera del fútbol. El del Everton tiene una fundación dedicada a ayudar a los niños más necesitados en el departamento del Cauca, y el de Necoclí incluso cuenta con una tienda de ropa en la que vende prendas para hombre y mujer con envíos a todo el país.

Guatapé Plaza se llamará el centro comercial bautizado con el mismo nombre del municipio donde estará ubicado - Foto: Instagram @cuadrado

La idea de construir un centro comercial no es nueva entre los futbolistas y mucho menos en el departamento de Antioquia. Las amistades que ha hecho David Ospina a lo largo de su carrera en la Selección Colombia también han desencadenado en la incursión en el mundo inmobiliario. Junto a Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes y Juan Pablo Ángel fue inaugurado en 2019 el Parque Comercial Jardines Llano Grande, ubicado en las afueras de Medellín.

Con más de 15.000 metros cuadrados de extensión y grandes marcas asociadas, este proyecto le habría costado a los cuatro jugadores un total de 33 millones de dólares. Desde Italia, aunque con la posibilidad de hacerlo desde otro país la próxima temporada, el guardameta se encarga del éxito de este y otros proyectos que desde ya le aseguran una buena ocupación para cuando tome la decisión de ‘colgar los guantes’.

Ahora Mina y Cuadrado serán competencia directa de Ospina en el mundo de los negocios, aunque de parte y parte suelen apoyarse cuando se trata de proyectos personales que les permitirán seguir recibiendo ingresos luego del retiro.