El Pibe Valderrama se pronunció frente a su pupilo Luis Díaz, esto dijo

Luis Díaz ha llegado a Liverpool como una promesa de la cual se esperaba mucho. Sin embargo, ha sido el mismo jugador, el encargado de que esa expectativa haya sido superada y con sus actuaciones durante los primeros juegos, ha logrado llevarse los elogios en Inglaterra y el mundo entero.

Por supuesto, en Colombia las palabras de satisfacción por lo que vive el extremo colombiano no se han hecho esperar, y es que no se trata únicamente de algunos buenos minutos, todo apunta a que Díaz ya entró en la dinámica de uno de los clubes más importantes del mundo y que se la podrá difícil a su técnico, Jürgen Klopp, para decidir si ponerlo o no en la nómina titular del equipo rojo.

Tal es el impacto que ha generado el guajiro en su arranque de carrera en la Premier League, que referentes del fútbol colombiano como, Carlos El Pibe Valderrama, han dejado algunas reflexiones sobre lo sucedido con el colombiano en los primeros compromisos y durante este martes (22 de febrero) en un evento celebrado en Barranquilla, el 10 histórico habló sobre Díaz: “Está muerto de la risa. ¿No lo ven? Todo lo hace así el hijue… (risas). El man está alegre, está contento. El fútbol es alegría. Si uno cambia la mentalidad perdió. Uno no puede perder la alegría para jugar al fútbol. Entonces lo invito a pasarla chévere allá”.

Su mensaje es claro y característico, como siempre lo hace. Con un lenguaje coloquial expresa la felicidad que se le ve al colombiano en Liverpool, también pone como clave la mentalidad con la que afronta los compromisos y finalmente es claro para hacerle una invitación a que no cambie la manera cómo se ha venido desempeñando hasta el momento.

Por otra parte, cabe recordar que existe una relación cercana entre El Pibe y Díaz, luego de que el histórico jugador de la Selección Colombia, haya logrado dirigir al extremo antes de su primer contrato profesional con el Barranquilla FC, para posteriormente fichar por el Junior de Barranquilla donde se dio a conocer y finalmente dar el salto europeo: “Hubo una Copa América de Indígenas, el ‘Pibe’ fue el técnico de esa selección, eligió a los mejores y de ahí la gente sacó que él me descubrió, pero no fue así. Estuvo en mi proceso, me dio sus consejos, apoyándome y todo, pero salí por mis propios méritos”.

El romance entre el colombiano Luis Díaz y el Liverpool parece ser eterno: el atacante cafetero firmó otra brillante actuación este fin de semana, después de marcar su primer gol en Premier League.

La figura del duelo ante el Norwich City se llevó toda clase de elogios por parte de históricos ingleses y de los más importantes, sus hinchas que hicieron estremecer a todo el estadio de Anfield con el nuevo cántico dedicado al colombiano.

Te Kop, la grada más emblemática de este escenario, decidió traer a su memoria una canción que ya habían cantado al uruguayo Luis Suárez cuando vistió los colores de los Reds. En este caso, los miles de fanáticos cambiaron el nombre del charrúa por el del guajiro.

“Eh Eh Eh Eh, Luis Díaz”, cantó la afición inglesa después que Díaz saliera ovacionado por todo el estadio ante su brillante actuación en la victoria de los suyos 3-1.

Finalmente en la informal conversación con lo medios de comunicación, Valderrama dio un mensaje de esperanza para la hipotética clasificación de la Selección Colombia a Catar 2022: “Hay una luz, el problema es que dependemos de otra, porqué no dependemos de nosotros mismos, hay que jugársela hasta el final. Para nosotros (Colombia) nunca fue fácil y vamos pa´ lante”.