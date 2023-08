El PSG no levanta ni con Mbappé: nuevo tropiezo en la Ligue 1 confirma la crisis y los hunde en la tabla

Entró al terreno de juego para reemplazar al surcoreano Kang In Lee en el minuto 51, cuando el resultado era de 0-0, y no tardó en marcar, convirtiendo en el minuto 62 un penalti provocado por él mismo al recibir una falta de Rasmus Nicolaisen en el área.

PSG parecía encaminado a lograr su primer triunfo en el campeonato, pero el penal convertido por Zakaria Aboukhlal cambio los planes sobre el final del compromiso. “Empezamos a estar menos en forma, y luego el penal, es una pena. Pero aquí hay un empate, nos faltó control sobre todo en el 1-0. El objetivo no es ese, no es ir de una meta a otra. No hice este equipo para hacer eso y las 2-3 ocasiones que tuvimos para marcar el segundo gol, no las convertimos y concedimos un penalti”, agregó.