“Él sabe que Barcelona es su casa y es una persona que queremos mucho”: Laporta sobre Messi

“Lamentablemente, hemos recibido una herencia nefasta y no teníamos margen salarial”, explicó el presidente del Barcelona. “Los números son mucho peores de lo que nos habían dicho. Las pérdidas y la deuda son elevadas. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió el límite salarial. No hemos podido inscribir el primer contrato que habíamos pactado con Leo Messi”, dijo sobre la administración anterior.

“El tema de leo está jugando en un equipo y por respeto a él y al equipo en el que juega no debería comentar”, dijo inicialmente Laporta a una periodista española.

“No lo resolvimos bien y me siento responsable de eso, de que no lo resolví bien y no era fácil. La verdad es que conozco a Leo y él sabe que el Barca es su casa y es una persona que queremos mucho”, completó.