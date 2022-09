Emir de Catar envía un parte de tranquilidad a la comunidad LGBTI para el Mundial 2022

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó el martes que todos los aficionados serán acogidos “sin discriminación” en el Mundial organizado por su país ante los recelos por el trato a los seguidores LGTBI+.

El pueblo catarí “abrirá sus puertas a todos los aficionados, sin discriminación, para que puedan aprovechar los partidos de fútbol y la atmósfera extraordinaria del torneo”, que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre, dijo el emir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“El pueblo catarí acogerá con los brazos abiertos a los seguidores del fútbol de todos los horizontes”, insistió el jeque ante la asamblea de líderes mundiales. Aunque no mencionó ningún grupo específico, las declaraciones del dirigente parecen un intento de tranquilizar los temores expresados por asociaciones de aficionados o federaciones como la noruega hacia el trato al colectivo LGTBI+.

La homosexualidad es ilegal en este país del Golfo, pero los organizadores de la Copa del Mundo han tratado de calmar la situación asegurando que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el torneo.

La Fifa también aseguró que las banderas arcoiris, símbolo de la comunidad LGTBI+, estarán autorizadas alrededor de los estadios.

“No creemos en las demostraciones públicas de afecto, pero estamos igualmente convencidos de la necesidad de acoger a todo el mundo, sea cual sea su origen”, declaró Hassan al Thawadi, secretario del Comité de Organización del Mundial, al ser interrogado sobre el colectivo LGTBI+ en una rueda de prensa el lunes en Nueva York.

Una vista general muestra las banderas de los países clasificados para la Copa del Mundo de 2022 en Doha - Foto: AFP

Presión sobre los organizadores

Aparte del compromiso para erradicar la discriminación, desde su designación en 2010 como sede del Mundial 2022, Catar ha estado en el foco de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialmente por las condiciones de trabajo en las infraestructuras para el torneo (estadios, hoteles, carreteras...) y por la situación de las minorías sexuales.

El país está acusado de no haber declarado todas las muertes que se han producido y de no haber hecho nada para mejorar la situación de los trabajadores. Los casos de obreros que no han recibido su salario han sido habitualmente denunciados.

Un sondeo de Amnistía Internacional, con 17.000 adultos de 15 países, la mayoría de Europa, pero también de Estados Unidos, México, Argentina, Marruecos o Kenia, mostró que un gran número de hinchas está a favor de indemnizar a los trabajadores migrantes.

El 73 % de los encuestados dijo “apoyar firmemente” o “tiende a apoyar” que la Fifa utilice una parte de sus ingresos para ofrecer compensaciones a estas personas. Por otro lado, el 10 % de las personas interrogadas “tiende a oponerse” o “se opone firmemente” a toda compensación, mientras que el 17 % no tenía una opinión sobre el tema.

Trabajadores caminan por un pasillo en el Estadio 974 durante una gira mediática de la FIFA - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El sondeo mostró que más de dos tercios de los participantes desean que los clubes de fútbol de sus países “se expresen públicamente sobre los casos relativos a los derechos humanos” en el marco del Mundial 2022, informó Amnistía.

En un comunicado transmitido a la AFP, la Fifa “toma nota” de este sondeo e insiste sobre “las medidas puestas en marcha estos últimos años por (ella misma) y sus patrocinadores en Catar para proteger a los obreros”.

“Los trabajadores han sido indemnizados de diversas formas cuando las empresas no respetaron las normas de bienestar” del comité supremo de organización del Mundial 2022, asegura la Fifa.

“Estas medidas han sido completadas por las tomadas por el ministerio de trabajo para hacer aplicar la legislación de trabajo de Catar y permitir el acceso a recursos”, añade. La instancia dirigente del fútbol mundial afirma que “continuará los esfuerzos”.

*Con información de la AFP.