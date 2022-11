Emotivo discurso de Piqué en su último partido en el Camp Nou: “a veces amar es también saber cuándo irse”

La despedida de Piqué en el Camp Nou con más de 92.000 aficionados llenó de lágrimas y emociones a muchos de los seguidores del eterno defensa del Barcelona.

En su último partido, Piqué realizó un emotivo discurso ante sus compañeros y la afición en el que agradeció a sus colegas y el equipo que lo acompañó durante toda su carrera: “Quiero agradecer a todos. Agradecer a mis compañeros, al staff técnico y a todos en el club. Gracias por todo” dijo el veterano zaguero catalán.

Lleno de emoción, con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, Gerard Piqué aseguró que “a veces amar es también saber cuándo irse”, palabras que retumbaron en uno de los estadios más importantes del mundo.

Hace pocos días el mundo del fútbol recibió sorprendido la noticia sobre el retiro de Gerard Piqué, uno de los jugadores con más títulos en la historia de España y emblema por años de la afición del FC Barcelona. A través de una publicación en Instagram, el defensor confirmó su último partido en Camp Nou contra Almería, dando la posibilidad a los hinchas para hacerle un homenaje.

En el minuto 83 llegó el momento más emotivo de su último partido, cuando Piqué, de 35 años, fue sustituido; Abrazó a sus compañeros y alzó los brazos despidiéndose de sus hinchas con lágrimas en sus ojos antes de salir de un estadio en el que ha visto la mejor versión de los uno de los mejores zagueros de la historia del club catalán y los últimos años.

Fue sustituido en medio de una estruendosa ovación de los culés. Ya, en el banquillo, uno tras otro. Piqué saludó a los jugadores de manera cariñosa en el partido que cierra una etapa de su vida.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“En la vida, cuando te haces grande, te das cuenta que querer es dejar marchar. Es el momento de dejarnos un espacio, un poquito de aire. Estoy convencido de que, en un futuro, volveré a estar aquí. Esto no es una despedida, ya me fui con 17 años y volví. Aquí nací, he vivido aquí y moriré aquí”, declaró Piqué en micrófono en mano y llorando ante decenas de miles de hinchas congregados en el estadio.

En los otros partidos disputados este sábado, el Cádiz (18º) empató a cero en su visita a Getafe (12º) y el Valladolid (10º) venció al colista Elche por 2-1, mientras que un doblete del argentino Chimy Ávila dio el triunfo al Osasuna (5º) en el campo del Celta (17º), pese al tanto de Iago Aspas.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se había pronunciado el viernes pasado respecto a la retirada de Gerard Piqué asegurando que las “circunstancias le han hecho tomar esta decisión” ante su cada vez menor protagonismo en el equipo azulgrana.

“Piqué se merece todos los elogios del barcelonismo. Las circunstancias han hecho que juegue menos, se siente menos útil y lo normal es dar un paso al lado”, dijo Xavi en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Almería que se jugó hoy en su despedida.

“Fue uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador”, reveló Xavi, insistiendo en que “le tengo una gran estima, pero nos ha pasado a todos, llega un punto que no eres tan importante para el equipo y no es fácil de gestionar”.

Según el diario AS: “El Barça se ahorrará como mínimo unos 50 millones (de euros/48,9 millones de dólares) con la salida de Piqué, que perdonará al club el año y medio que le queda de contrato”.

Con información de AFP.