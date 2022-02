¡Empiezan las cuentas! Tabla de posiciones de la Liga BetPlay al finalizar la fecha 8

El martes en la noche se dio por finalizada la octava jornada del campeonato colombiano con victoria para Águilas Doradas y un Once Caldas que se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones, al ser el único equipo que no ha perdido en lo que va de Liga BetPlay 2021-II. Aunque el Deportes Tolima no sumó de a tres, sigue sólido como líder, escoltado por Atlético Nacional y Millonarios, ambos con presencia internacional esta semana.

Esta fecha empezó el sábado pasado con el regreso al triunfo de Santa Fe sobre Independiente Medellín en el Estadio El Campín. Un solitario gol de cabeza de Carlos Sánchez en el primer tiempo fue suficiente para que los cardenales sumaran de a tres, después de dos caídas de manera consecutiva. El Poderoso, por su parte, tiene 12 puntos, pero todas las veces que ha salido de casa ha terminado perdiendo.

“El partido se nos hizo cuesta arriba, Santa Fe no quiso jugar, se tiraban al piso, las pelotas se perdieron. El árbitro anuló dos jugadas, entre ella un gol legítimo en mi concepto”, analizó el técnico uruguayo Julio Comesaña.

Más tarde ese mismo día, Millonarios logró una valiosa victoria en su visita a Jaguares. Edgar Guerra y Jader Valencia anotaron en el 2-1 para un equipo plagado de suplentes, que estaba pensando en el choque de Libertadores frente a Fluminense. El sábado cerró con el triunfo 1-0 de Atlético Nacional sobre Unión Magdalena en el Atanasio Girardot.

¡3️⃣ puntos en casa 🏟!#VamosNacional 🟢⚪️ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 20, 2022

El plato fuerte del domingo era el enfrentamiento entre Junior y América que terminó con victoria barranquillera por 1-0 con gol del ‘Cariaco’ González. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio acumulan cinco partidos sin ganar y se alejan cada vez más de los ocho clasificados.

“Trataremos de llegar a los cuadrangulares, creo que continuaremos trabajando con el grupo que hay, como diría el ‘mago’ More: esto es lo que hay y yo creo que estamos utilizando bien lo que tenemos”, dijo el estratega americano, tras un partido en el que hubo desmanes en la tribuna occidental entre hinchas de Junior e infiltrados del cuadro visitante.

Horas antes, Deportivo Cali había empatado 1-1 con Alianza Petrolera tras un error garrafal del arquero Guillermo de Amores y Cortuluá venció en condición de local al Deportivo Pereira. La jornada dominical terminó con la igualdad sin goles entre Tolima y Equidad en Bogotá.

📸 #PostalesDeportivoCali de la igualdad por la fecha 8. pic.twitter.com/19fjakzzTR — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deport1v0 Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) February 21, 2022

El lunes continuó la fecha con el triunfo de Envigado ante Bucaramanga, que provocó la renuncia de Néstor Craviotto como entrenador del conjunto leopardo en plena rueda de prensa.

“Presenté la renuncia, desde hoy no soy más el entrenador. Hicimos un primer tiempo malo, hicimos todo al revés, de lo que habíamos pensado. En el segundo tiempo lo intentamos como debía ser, lo hicimos con actitud, no tan vistoso a buscar el resultado”, informó el argentino a los medios de comunicación asistentes al Alfonso López.

La octava fecha terminó con el triunfo 1-0 de Águilas Doradas sobre Patriotas en Rionegro y el 3-0 de Once Caldas sobre el Deportivo Pasto en el Estadio Palogrande de Manizales.

Así quedó la tabla de posiciones después de la fecha 8

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Deportes Tolima - 19 puntos (8 DG)

2. Atlético Nacional - 17 puntos (6 DG)

3. Millonarios - 17 puntos (5 DG)

4. Once Caldas - 15 puntos (6 DG)

5. Santa Fe - 12 puntos (1 DG)

6. Cortuluá - 12 puntos (1 DG)

7. Independiente Medellín - 12 puntos (1 DG)

8. Junior - 12 puntos (-1 DG)

9. Alianza Petrolera - 11 puntos (2 DG)

10. Envigado - 11 puntos ( 0 DG)

11. Águilas Doradas - 11 puntos (-2 DG)

12. Deportivo Pereira - 10 puntos (0 DG)

13. Jaguares - 10 puntos (-2 DG)

14. La Equidad - 9 puntos (0 DG)

15. América de Cali - 9 puntos ( -1 DG)

16. Deportivo Pasto - 8 puntos (-3 DG)

17. Unión Magdalena - 6 puntos (-2 DG)

18. Bucaramanga - 5 puntos (-5 DG)

19. Patriotas - 4 puntos (-6 DG)

20. Deportivo Cali - 4 puntos (-8 DG).