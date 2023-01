En Argentina hablan del posible regreso de Radamel Falcao a River Plate

El futbolista colombiano Radamel Falcao García vive los últimos años de su carrera profesional, en la que logró convertirse en el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia, además de ser goleador en importantes equipos del mundo como Atlético de Madrid, Porto y Mónaco de Francia.

El delantero colombiano se fue desde muy niño a vivir en Argentina, para debutar profesionalmente en el histórico River Plate, equipo con el que fue goleador, salió campeón y se ganó el cariño de una hinchada que ha esperado su regreso desde que partió del equipo “millonario” para jugar en el Porto de Portugal.

Radamel Falcao García fue campeón en el Porto de Portugal. - Foto: EFE

Falcao actualmente juega en el Rayo Vallecano, equipo en el que ha tenido minutos y ha logrado marcar algunos goles. Sin embargo, desde Argentina, ya comienzan a hablar del regreso del colombiano a River Plate, el cual podría darse para el año 2024.

Según cuentan los medios de comunicación argentinos, el futbolista tendría en sus planes volver al equipo en el que pudo debutar como jugador profesional. Lo cual le permitiría mantenerse en alto nivel para seguir siendo convocado a la Selección Colombia, ya que el samario ha asegurado que quiere jugar el último mundial con la Tricolor en la Copa del Mundo de 2026.

El paso de Falcao por River Plate (Argentina) fue fundamental para el desarrollo de su carrera futbolística. De allí saltó al Viejo Continente, en donde se consolidó como uno de los mejores delanteros del mundo. - Foto: AFP

La noticia la dio el periodista argentino Sebastián Srur, quién cubre todos los sucesos relacionados con River Plate. Este comunicador fue el primero que informó que Juan Fernando Quintero no continuaría en el equipo argentino en 2023 y también avisó que los millonarios estarían interesados en repatriar a los también colombianos Rafael Santos Borré y Eder Álvarez Balanta. Los dos con un buen pasado en el equipo de la banda cruzada.

Habrá que esperar que sucede durante 2023, el cual pareciera podría ser el último año de Radamel Falcao García en el fútbol europeo. El colombiano está próximo a cumplir los 37 años de edad, por lo que se piensa que está viviendo los últimos años de su carrera deportiva. Sin embargo, el delantero ha mostrado su deseo de seguir unas temporadas más.

River Plate está buscando el regreso de Rafael Santos Borré y Eder Álvarez Balanta

No ha sido una temporada fácil para Rafael Santos Borré está de 2022-2023 con Eintracht Fráncfort de la Bundesliga de Alemania. Apenas sumó 654 minutos en todas las competencias y marcó un gol al Leipzig.

Por esos escasos números, River Plate buscaría su regreso al equipo millonario en el que ya estuvo entre 2017 y 2021 logrando dos supercopas argentinas, dos copas, la Copa Libertadore y la Recopa Sudamericana.

Rafa fue además el goleador en la era Gallardo con 55 dianas en todos los torneos. Para este mercado de fichajes, los riverplatenses sueñan con el regreso del atacante de 27 años que nació en Barranquilla.

Los de Núñez, concretaron el regreso de Matías Kranevitter y Nacho Fernández. Sin embargo, el colombiano está en el conjunto alemán con un contrato hasta 2025. Un préstamo o pagar la cláusula sería la opción de los argentinos.

Borré está consolidado en la Selección Colombia, sin embargo, la continuidad es clave para no perder el puesto de cara al Mundial de 2026.

También tiene una oferta de diez millones de dólares de Tigres de México que el equipo alemán rechazó en las últimas horas. Por ahora, Borré se quedaría y competiría con Lucas Alario y del francés Randal Kolo Muani, que llegaron esta temporada como refuerzos.

“Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben”, expresó en entrevista con el medio alemán Frankfurter Rundschau, Markus Krösche, director deportivo.

Rafael Santos Borré busca un equipo en el que tenga minutos para poder ser convocado a la Selección Colombia. - Foto: Federación colombiana de Fútbol

El Diario Olé asegura que River gestiona la posibilidad de recibirlo como cedido.

“Lo que hizo River, asegura el entorno de Borré, fue preguntar por un préstamo, pero sin entrar en detalles sobre opciones de compra o términos salariales para que ‘les sirva a todas las partes’, pero el llamado existió”, dice ese medio argentino.