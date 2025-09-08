En México vaticinan el futuro de James Rodríguez mientras brilla en Selección Colombia: hay advertencia

Con gol incluido, James Rodríguez fue protagonista en el 3-0 de Colombia, sobre Bolivia, que clasificó al cuadro cafetero a su séptimo mundial. Dicho juego se llevó a cabo el pasado jueves 4 de septiembre.

Pero mientras James brilla con la Selección Colombia, en México se refieren a su futuro. Rodríguez tiene contrato con Club León hasta diciembre de 2025, y aún se desconoce si el elenco esmeralda le ofrecerá renovar.

Tomando en cuenta el momento que vive James, el portal SoyFiera, que constantemente entrega información actualizada sobre Club León, dice que la clasificación al Mundial le servirá anímicamente al volante, pero vaticinan complicaciones a la hora de renovar.

Sin embargo, también señalan: “Tener un jugador de las características de James siempre será bueno para un equipo, aunque ahora el León tendrá que negociar con un jugador que estará en un Mundial y eso puede complicar la renovación, si se da un estira y afloja entre jugador y club”.

Además, una advertencia sobre el futuro del futbolista: “James está en esa etapa futbolística en la que no todos los clubes sacan la chequera para tenerlo en sus filas. En pleno Mundial de 2026, el astro cumplirá los 35 años.

¿Qué pasará con el futuro de James Rodríguez en Club León? | Foto: Getty Images

Las críticas al Club León de México han aumentado en las últimas semanas, y no solo por James; son en general para todo el equipo. Si bien levantaron rendimiento en los juegos recientes, no pelean en la parte alta de la Liga MX y quedaron prematuramente fuera de la Leagues Cup.

Eso no quita que James sigue siendo figura y capitán de León, pero la pasión de los hinchas habría bajado un poco. En el mismo portal web al que antes se hizo referencia, reconocen que Rodríguez necesita equipo de cara al 2026.

“La situación se tornará interesante entre un jugador que necesita irremediablemente tener un equipo en el primer semestre del año entrante y un club que ocupa arrastrar el lápiz, pensar mucho mejor en su proyecto deportivo del siguiente torneo, aunque sobre todo, encender la calculadora para mantener a un jugador de la talla de James”, lanzan.

Antes de regresar a Club León, James Rodríguez y la Selección Colombia encararán el último partido de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026. Será este martes, 9 de septiembre, ante Venezuela en Maturín.

Si Lorenzo alinea a James contra Venezuela, lo que parece poco probable, pues el argentino preferiría darle descanso y probar alternativas, pondría ser el último juego del volante en las eliminatorias sudamericanas.

Pueden ser los últimos juegos de James Rodríguez con la Selección Colombia en eliminatorias. | Foto: AFP