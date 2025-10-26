En video, el golazo olímpico en el Bournemouth vs. Nottingham por Premier League: Toda una pintura

Este domingo 26 de octubre, Marcus Tavernier, jugador del Bournemouth, anotó un golazo en el triunfo 2-0 de su equipo ante el Nottingham.

El jugador británico remató de zurda al minuto 26 del primer tiempo y la pelota se le coló al portero belga Matz Sels.

A continuación, el golazo olímpico de Marcus Tavernier:

Marcus Tavernier machts einfach mal direkt mit der Ecke! 😮‍💨🚨



In der 25. Minute trifft der Kapitän der Cherries zum zwischenzeitlichen 1:0 per Eckball - irre! 📐#SkyPL #BOUNFO #Tavernier #Cherries #PremierLeague pic.twitter.com/657FdxTJDN — Sky Sport (@SkySportDE) October 26, 2025

En otros encuentros en la Premier League, el Manchester City cayó 1-0 en el campo del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde finales de agosto, este domingo en la 9ª jornada de la Premier League, donde queda ahora a 6 puntos del líder, el Arsenal, que ganó 1-0 el derbi al Crystal Palace.

Nueve partidos llevaba invicto el City, teniendo en cuenta todas las competiciones, desde su derrota el 31 de agosto ante el Brighton. En sus tres últimos triunfos ni siquiera había recibido un gol, ante Brentford, Everton y Villarreal.

Pero la racha terminó este domingo, con un remate del internacional polaco Matty Cash en un saque de esquina lanzado por el argentino Emiliano Buendía, en el minuto 19.

Erling Haaland creyó igualar justo antes del tiempo adicional (minuto 90) pero su remate en el segundo palo estaba en fuera de juego.

Fue uno de los pocos destellos de la estrella noruega, de la que sigue siendo muy dependiente el City.

“En la primera parte nuestra presión no fue buena. En la segunda fue mejor, pero no fuimos lo suficientemente agresivos. Aprenderemos de esto. El viaje todavía es largo”, afirmó el técnico de los Citizens, Pep Guardiola.

Eze fulmina a su exequipo

En la clasificación, el Manchester City cae del segundo al quinto lugar, quedándose con 16 puntos, a seis del Arsenal, que suma 22 unidades.

Eberechi Eze (minuto 39) consiguió el tanto de la victoria gunner ante el Palace en el Emirates Stadium.

Eze es uno de los fichajes estelares del Arsenal para esta temporada y aprovechó este duelo ante su exequipo para conseguir su primer tanto en Premier League con su nueva camiseta.

Marcó mediante un remate acrobático, después de una falta de Declan Rice mal despejada por la zaga del Palace.

“Es una gran victoria. Sabíamos que iba a ser muy difícil. El Crystal Palace hizo un gran partido y nos lo puso muy difícil (...) No marcar un segundo gol nos hizo estar en peligro hasta el final, pero conseguimos irles reduciendo”, celebró el técnico español del Arsenal, Mikel Arteta.

El sorprendente Bournemouth (2º, 18 puntos) sigue el ritmo del Arsenal, esta vez al ganar respectivamente al Nottingham Forest (2-0), con tantos en la primera mitad de Marcus Tavernier (25′) y el atacante francés Eli Junior Kroupi (40′). Ese último en un momento dulce, con cuatro dianas en cuatro partidos.

Marcus Tavernier del Bournemouth celebra el primer gol de su equipo con sus compañeros, durante el partido de la Premier League ante el Nottingham Forest. | Foto: Getty Images

El Forest sigue en una temporada complicada. Es apenas 18º, en puestos de descenso, después de encadenar un cuarto revés seguido en Premier League. Su nuevo entrenador Sean Dyche había debutado el jueves ganando 2-0 al Oporto en la Europa League, pero la ilusión por su llegada sufre ahora una congelación súbita.