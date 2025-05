A la hora de mencionar el nombre de José Pékerman en Colombia, las opiniones son divididas; para algunos, lo que ha hecho deportivamente es de gran recordación, pero para otros, los temas extradeportivos manchan su carrera.

El argentino se mantuvo al frente de la tricolor desde 2012 a 2018. Durante ese tiempo llevó al cuadro cafetero a dos Copas del Mundo, como en Brasil, en donde la selección Colombia marcó historia al llevarla por primera vez a cuartos de final.

Sin embargo, con el paso del tiempo el desgaste en la relación se fue dando, al punto que después del Mundial de Rusia, ambas partes dividieron sus caminos.

José Pékerman en su último Mundial con la Selección Colombia | Foto: Getty Images/Christian Charisius/picture alliance

Para 2022 al seleccionador le llegó el chance de estar en Venezuela, donde las cosas no salieron como se esperaba y hoy día, lo acusan de estar “manchado” desde que estaba en Colombia.

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, en diálogo con Ruta Vinotinto, relató las supuestas artimañas de entrenador junto a un cercano como Pascual Lezcano.

“Mi mayor error fue haber traído a José (Pékerman) por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros”, se lamentó de entrada.

"Ese año lo pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino también en tiempo. Pero eso trajo cosas positivas, conocí al cuerpo técnico actual a raíz de haber traído a José”, sumó.

Una vez dio algo de introducción por medio de sus palabras, Giménez se mostró afectado por la manera en que se dio desenlace a todo. Allí acusó a Pékerman y Lezcano de ‘portarse mal’.

“Fue un sabor amargo para todos. Fui la primera persona que se ilusionó con el proyecto. Tuve varias conversaciones con José y Pascual (Lezcano) y se veía un proyecto ambicioso, pero la manera en la que lo tomaron ellos, específicamente José y Pascual, porque el resto de cuerpo técnico lo tomó de la manera en que buscábamos y por algo siguieron, ellos realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras. Querían que la FVF trabajara para ellos sin ningún tipo de control", sentenció.

Jorge Giménez a: 🗣️"Mi mayor error como Presidente de la FVF fue haber traído a José Pékerman a la selección"

Al parecer, sin código alguno, los argentinos buscaron sacar provecho personal en su paso por el combinado Vinotinto: “Querían ser amos y dueños de la Federación y yo siempre voy a buscar que nuestro fútbol y nuestros jugadores sean respetados”.

De acuerdo al presidente de la FVF, el entrenador en cuestión quiso irrespetar los valores del balompié venezolano, cuestión a la que no dieron lugar.

“Él mismo no se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno. Y como ya lo dije, el fútbol venezolano se respeta y nosotros nos vamos a hacer respetar. No va a venir ningún extranjero, llámese como se llame, a venir a hacer lo que quiera en nuestra Federación. La relación se rompió por completo y él no ha vuelto a dirigir en ningún lado”, agregó.

Después de eso, Giménez hizo mención del seleccionado de Colombia, donde, según este, el mal proceder de Pékerman ya se estaba dando en su proceso de 2012 a 2018.

“Salió manchado, así como venía manchado de Colombia por el tema de Pascual; nosotros sabíamos algo, pero pensábamos que no era tan así y podía ser diferente. Ellos venían con la misma idea, no sé si buena o mala, pero para mí no era la manera de trabajar y hacer las cosas, por lo que pusimos el freno”, aseguró.

Pascual Lezcano, Manager de Selecciones en Venezuela y su saludo con los jugadores de la selección Colombia en Puerto Ordaz. | Foto: Twitter @cesaralo

Para ser claros, de lo que se les acusaba a Pékerman y Lezcano en Colombia, así como en Venezuela, era de haber sacado supuestas ganancias en llamados de jugadores; es decir, no se citaban a futbolistas por mérito, sino para obtener algún tipo de beneficio por negocios que se firmaran.