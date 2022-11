Entre lágrimas, Jero Freixas vivió el primer triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar

El influencer argentino Jero Freixax se hizo famoso en las redes sociales por ponerle humor al fútbol y por adorar a Lionel Messi.

Junto a su esposa Jose de Cabo, Freixax viajó a Qatar con la ilusión de ver al 10 de la Selección Argentina campeón por fin de un Mundial. Desde que llegó a Medio Oriente, el creador de contenido se ha encargado de mostrar en su particular estilo lo que está viviendo.

Ha reportado todo: desde el momento de su viaje, el aterrizaje en Doha y su presencia en la inauguración hasta cómo ha logrado conocer personajes del fútbol con los que deseaba compartir, como Sergio ´el Kun´ Agüero quien le respondió también en video.

“Esta noche voy a streamear y si te animas podemos hacerlo juntos y te explico un poco. Ahora que me encontraste te espero, no te arrugues ahora. Abrazo”, respondió el ex delantero del Manchester City a Jero.

Sin embargo, su alegría se vio un opacada tras la derrota de Argentina con Arabia 2 a 1 en el primer partido.

“Qué dificil este video. Como el orto, en el piso estoy. Dios qué deporte. Ya está”, dijo tras el sorpresivo resultado.

Aclaró que contrario a los demás audiovisuales, no hablaba desde la ficción.

“Hay que apoyar, bancar porque este equipo nos dio muchas alegrías y nos trajo hasta acá. Les quedan dos finales y los que más quieren ganar son ellos. Están más tristes que nosotros y queremos que levanten. Los jugadores que algunos no ven les digo, los recontrabanco hermano. Se perdió y listo. A levantar y creo que hablo en nombre de los argentinos. Estamos con la Scaloneta”, dijo Jero en un video junto a su pareja antes del duelo con México.

En su viaje también referenció a Iker Casillas y se tomó fotos con Andrés Iniesta en uno de sus videos, apoyó a la Costa Rica de Luis Fernando Suárez y a Ecuador como equipo sudamericano. Todo antes del partido decisivo contra México.

Una vez en el estadio de Estadio Lusail para la segunda presentación de la albiceleste, Jero registró cada momento que vivió desde la previa.

“Para mí serán muchos los mexicanos. Pido que cantemos Argentina, Argentina. Cantar simple y sencillo para que pueda entenderse. Hay muchos hinchas de otros paises que bancan a la Selección. Gracias por el apoyo”, solicitó a los barristas.

Jero y su esposa Jose, ingresaron al escenario deportivo y les tocó ubicarse en una tribuna repleta de mexicanos.

Tras el piazo final, los goles de Messi y de Fernández, Jero se grabó celebrando.

“Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar. ¡Vamos carajo!”, gritaba emocionado y casi sin voz.

Además agradeció a los mexicanos por el respeto. Con los hinchas rivales se abrazó, también con sus compatriotas.

“Nos tocaron entradas en la tribuna de México, pero se portaron espectaculares y nos vinieron a felicitar aunque yo estaba muy tenso”, explicó Freixax que finalmente se fue a celebrar con los argentinos.

Su video, demostró la hermandad de dos naciones gracias al fútbol y borró un poco la mancha de violencia que protagonizaron algunos mexicanos y argentinos antes, durante y después del partido del grupo C,