Equipo grande del fútbol colombiano cambia de nombre: su presidente se pronunció y es oficial

Día histórico para el fútbol profesional colombiano acabó siendo este jueves, 20 de noviembre de 2025. Por medio de sus canales oficiales, el que hasta ahora se llamaba Asociación Deportivo Cali anunció el cambio de nombre a Club Profesional Deportivo Cali S. A.

“Hoy, Deportivo Cali dio un paso histórico al formalizar su conversión en Sociedad Anónima, un evento trascendental que marca el comienzo de una nueva etapa para nuestra institución”, escribió en un comunicado oficial el cuadro azucarero.

Desde hace meses se preveía esta situación, tomando como base la llegada de inversores extranjeros al equipo. Solo faltaba el comunicado definitivo donde se lo dieran a conocer a sus hinchas, y se dio este jueves.

“En un acto emotivo y significativo, el Comité Ejecutivo hizo entrega de la administración a la nueva Junta Directiva, la cual se presentó formalmente ante nuestros funcionarios, reafirmando el compromiso con la trasparencia, la evolución administrativa y la construcción conjunta del futuro del club”, añaden en su pronunciamiento.

Y sentencian: “Este es un hecho que quedará registrado para siempre en nuestra memoria institucional. Cambia nuestra razón social y cambia nuestra figura jurídica. Nuestra historia, nuestra grandeza y nuestra esencia siguen aquí, en cada hincha, cada trabajador y cada generación que lleva estos colores en el corazón. Deportivo Cali inicia un nuevo capítulo con visión, responsabilidad y la convicción de que lo mejor está por venir”.

Comunicado oficial sobre el cambio de nombre del Deportivo Cali. | Foto: Prensa Deportivo Cali.

Nuevo presidente del Deportivo Cali hace promesa a los hinchas

“La parte deportiva, que es lo primordial, sabemos esto, nos sentamos con el profesor Gamero y el mensaje fue: ‘profe, vamos a competir. Inaceptable no estar en esos ocho, inaceptable’. Nosotros queremos ganar, no venimos a decir ‘ah, sí, un séptimo lugar es un buen lugar’. Nosotros venimos a que el Cali gane”, afirmó en rueda de prensa el nuevo presidente del Deportivo Cali, Rafael Tinoco.

Añadió: “Estamos pensando en torneos internacionales, estamos pensando en arreglar el estadio para los torneos internacionales. Las posiciones, para yo decirte específico, creo que necesitamos refuerzos en todas las posiciones. No tienes la capacidad para competir realmente”.

Ya quedó claro el mensaje del presidente del Deportivo Cali pic.twitter.com/VUzFBi2xUq — 𝕁𝕃⁹₉⁹ (@JL_0912) November 20, 2025

Deportivo Cali, un grande dormido

Los 10 títulos ligueros del Deportivo Cali, además de sus finales de Copa Libertadores y su gran cantidad de hinchas, son apenas una breve explicación de por qué el azucarero entra en los equipos más grandes de Colombia.

Deportivo Cali la última vez que salió campeón, en diciembre de 2021. | Foto: Colprensa