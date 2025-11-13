El jugador que Gamero puso en Deportivo Cali y que ahora suena para Millonarios: pasó por Santa Fe

Se sigue moviendo el mercado en cuanto rumores de cara a la temporada 2026. Con una prematura eliminación, Millonarios se estaría moviendo rápido para fichar varias caras nuevas, con urgencia, tras un 2025 para el olvido en cuanto a lo deportivo.

Es justo allí donde aparece un viejo conocido. Alberto Gamero, técnico que dirigió al albiazul de 2020 a 2024, usó en su actual equipo, Deportivo Cali, a un atacante que ahora suena para llegar a Millonarios de cara al 2026.

Andrey Estupiñán fue ofrecido a Millonarios

Se trata de Andrey Estupiñán, de 31 años, con amplio recorrido en el FPC. Entre los equipos que ha defendido asoma el clásico rival de Millonarios, Independiente Santa Fe. Además; Junior, Tolima, Pasto, y el ya mencionado Deportivo Cali, también lo tuvieron en sus filas.

“Andrey Estupiñán en carpeta de Millonarios para 2026. El jugador fue ofrecido ayer como contamos en YouTube y su nombre es considerado por los directivos”, reveló el periodista Julián Capera por medio de su cuenta de X.

🚨 Andrey Estupiñán en carpeta de Millonarios para 2026.



El jugador fue ofrecido ayer como contamos en YouTube y su nombre es considerado por los directivos. pic.twitter.com/BgpNxJ2YIP — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 12, 2025

Transfermarkt reporta que el contrato de Andrey Estupiñán con Deportivo Cali va hasta este 31 de diciembre de 2025. Desde la prensa vallecaucana apuntan a que la renovación del atacante en el cuadro azucarero no sería una opción.

Andrey Estupiñán cuando jugaba con Deportes Tolima (2020). | Foto: Colprensa: "Cortesía Dimayor"

Estupiñán es uno de los nombres que se suma a las posibles llegadas de Millonarios para 2026. Hernán Torres, técnico embajador con contrato vigente, afirmó hace poco que en la institución capitalina están trabajando sobre refuerzos para la temporada venidera.

Lista de jugadores que suenan para llegar a Millonarios

Todos los nombres que la prensa deportiva colombiana vincula para llegar a Millonarios, entre rumores, son jugadores de experiencia. No hay nada confirmado, pero, con base a ello y hasta el momento, desde el elenco embajador apuntarían a futbolistas con amplio recorrido.

Carlos Darwin Quintero (Deportivo Pereira)

Juan David Ríos (Deportivo Pereira)

Mateo García (Once Caldas)

Andrey Estupiñán (Deportivo Cali)

La participación de Millonarios en 2025 ya cerró oficialmente, por lo que trabajar en el proyecto deportivo del año entrante empieza a ser el principal objetivo. Además, los azules tienen amplias chances de asistir a Copa Sudamericana 2026 gracias a la tabla de reclasificación.

Millonarios cerró el 2025 con triunfo en Tunja ante Boyacá Chicó. | Foto: Colprensa – Macgiver Barón.