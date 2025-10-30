Filtraron el futuro de Alberto Gamero tras eliminación del Deportivo Cali: hay revuelo

Deportivo Cali volvió a decir adiós a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y, así, consumó su segunda eliminación consecutiva en 2025. En redes se volvió tendencia preguntar por la continuidad de su director técnico, Alberto Gamero, y revelaron que ya hay una decisión casi definitiva.

Fue el periodista Mariano Olsen quien lo contó: “Desde el grupo IDC me dicen que no está en duda la continuidad de Alberto Gamero. Se respetan los procesos y el armado del equipo será prioritario. Se espera la conversión definitiva a Sociedad Anónima en próximas semanas para asumir el control del club".

Desde el grupo IDC me dicen que no está en duda la continuidad de ALBERTO GAMERO.

Se respetan los procesos.

El rearmado del equipo será prioritario.

Se espera la conversión definitiva a Sociedad Anónima en próximas semanas para asumir el control del club.@AsoDeporCali pic.twitter.com/SUrYaVKIz8 — Mariano Olsen (@olsendeportes) October 30, 2025

El grupo IDC fue anunciado por Deportivo Cali, en agosto de este 2025, como nuevo inversionista. Es decir que, con base en la información de Olsen, el plan del conglomerado sería dejar a Gamero en el banco técnico azucarero.

El revuelo no se hizo esperar en las redes sociales. Varios hinchas dejaron comentarios y señalaron que la continuidad de Gamero sería positiva, siempre y cuando el Deportivo Cali contrate refuerzos de primer nivel.

De cara a la fecha 19 de la Liga BetPlay, Deportivo Cali asoma en el puesto 14 con apenas 20 unidades. Está a seis del octavo, Alianza F.C., y teniendo en cuenta que hay seis unidades en juego aún, pero los demás equipos van a sumar, la salida del azucarero es inminente.

La llegada de Gamero, a mediados de este 2025, llenó de expectativa a la prensa y los aficionados. El samario arribó a la capital del Valle del Cauca tras ser mediático por dirigir a Millonarios durante cinco años y sacarlo campeón de todo en Colombia.

Sin embargo, la paciencia se agota en el Cali. Su última estrella fue la número 10, en 2021-ll, pero de ahí en adelante arrancó una crisis económica y deportiva donde, incluso, llegó a estar muy cerca de los puestos de descenso.

Los planes del verdiblanco, al mando de Gamero, ya están puestos en 2026. El estratega se caracteriza por obtener resultados producto de procesos, y esa podría ser la clave del Deportivo Cali en los años venideros.

Nómina del Deportivo Cali en este segundo semestre del 2025. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

El próximo partido del Cali será ante Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll. Luego, por la jornada 20, recibirá en su estadio a Once Caldas y así cerrará un año para el olvido.