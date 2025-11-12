Carlos Darwin Quintero llegaría a Millonarios con otro crack del Pereira: negocio tendría una variable

Los rumores de la prensa deportiva colombiana ya dan casi como un hecho la llegada de Carlos Darwin Quintero, de 38 años, a Millonarios. Al experimentado jugador se le acaba su contrato con Deportivo Pereira en diciembre, por lo que la oficialización sería a principios de 2026.

Ahora bien, tomando en cuenta la crisis que atraviesa Deportivo Pereira, más jugadores podrían abandonar el cuadro matecaña. Uno de ellos sería Juan David Ríos, de 34 años, y a quien vinculan con Millonarios.

Nuestro Juancho Ríos, que golazo te marcaste … ❤️🔥💛 alma y corazón. pic.twitter.com/Y2smkQXRdo — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 15, 2025

“A Juan David Ríos lo ofrecieron a Millonarios”

Fue el periodista Daniel Pérez, en el programa SinBoleta, quien reveló que Juan David Ríos habría sido ofrecido a Millonarios. Es decir que, a la fecha, él y Carlos Darwin Quintero migrarían del Pereira al embajador, con base a los rumores, para 2026.

Sin embargo, habría una variable que frenaría la llegada de Juancho Ríos a Millonarios. En el mismo espacio referenciado contaron que los albiazules también estarían detrás de Mateo García, volante al servicio de Once Caldas.

Eso quiere decir que el elenco capitalino solamente se decantaría por uno de los dos: o Mateo García o Juan David Ríos. El pasar de las semanas terminaría aclarando la situación, tomando en cuenta que los hinchas de Millonarios exigen refuerzos tras el mal 2025 en cuanto a lo deportivo.

🚨🔵Mateo García (Once Caldas) tiene como primera posibilidad llegar a Millonarios



📻Vea #ElVbarCaracol aquí: https://t.co/ZswxjofLvV pic.twitter.com/5QnwotPO0L — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 3, 2025

“Voy a contar algo: a Juan David Ríos lo ofrecieron a Millonarios. Lo que yo tengo entendido, de parte de Millonarios y del cuerpo técnico, es que si lo de Mateo García se cristaliza, pues se descarta Juan David Ríos porque ya es un jugador veterano. Pero, además, es uno u otro. No creo que lleguen los dos”, dijo Pérez en SinBoleta.

Millonarios sí está trabajando en refuerzos

Tan pronto como acabó el juego de Millonarios ante Envigado, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll (1-1 el 7 de noviembre), el técnico azul, Hernán Torres, habló con la prensa y dejó varias cosas importantes.

Con ese empate en Envigado, Millonarios hizo oficial su eliminación de cuadrangulares. Por tanto, al estratega Torres le preguntaron sobre el 2026, y una de esas indagatorias estaba encaminada en cuanto a los refuerzos.