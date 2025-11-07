Hernán Torres anuncia primera medida tras fracaso de Millonarios en liga: esto va a pasar

Tan pronto como acabó el partido entre Envigado y Millonarios (1-1), este viernes 7 de noviembre de 2025, por la fecha 19 de la Liga BetPlay, el técnico embajador, Hernán Torres, asistió a rueda de prensa junto al jugador David Mackalister Silva.

Torres fue claro y anunció la primera medida tras el fracaso de Millonarios en Liga. El empate en el Polideportivo Sur de Envigado terminó siendo la eliminación de los capitalinos de cara a los cuadrangulares.

Hernán Torres dirigiendo a Millonarios en el juego ante Envigado. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Hernán Torres pasará un informe a la junta directiva de Millonarios

La primera medida de Torres será un informe a los directivos de Millonarios. El estratega de 64 años asumió cuando ya el segundo semestre había arrancado, tras la salida de David González, y trabajó con una nómina que él no armó y que estuvo marcada por las lesiones.

“Presentar un informe final de lo que sucedió, al menos en los 12 partidos que llevo dirigidos en la Liga. Tengo que hacer un análisis, una evaluación, y como le dije al grupo humano: ‘tocará una reunión con la parte directiva, y tomar decisiones’, porque así es el fútbol”, arrancó afirmando Torres, al respecto, en rueda de prensa.

Y añadió: “No hay más que hacer. Toca tomar decisiones, tanto la junta directiva como el cuerpo técnico tienen que tomar decisiones porque Millonarios tiene que recuperarse y levantarse. El equipo tiene que ser lo que ha mostrado en toda la historia del fútbol”.

🎙️ Hernán Torres: “Haré un informe final de lo que sucedió en los 12 partidos que llevo dirigidos (…) Tocará una reunión con los directivos y tomar decisiones. Tanto la junta directiva como el cuerpo técnico tienen que tomar decisiones porque Milllonarios debe levantarse” pic.twitter.com/vKYlgdTMkm — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 7, 2025

Refuerzos en Millonarios: esto dijo Hernán Torres

Hernán tiene contrato vigente con Millonarios y, más allá de sufrir la eliminación en liga y copa, todo apunta a que va a seguir siendo el timonel embajador para 2026. Por tanto, ya toca el tema de los refuerzos.

“Todo el mundo me conoce, sabe mi carácter y nuestros directivos saben quién soy yo, estamos trabajando con los refuerzos. Nos hemos reunido varias veces con los dirigentes y se está haciendo esta gestión”, dijo Torres en declaraciones recogidas por AS Colombia.

“Yo estoy metido y nos hemos reunido tres o cuatro veces, yo no puedo hablar de nombres porque hasta que no se cierre, pero que la afición tenga en cuenta que se está trabajando para tener buenos refuerzos y no vivir lo que vivimos este semestre”, explicó.

Edwin Stiven Mosquera, uno de los jugadores de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Finalmente, sentenció: “Ya me he reunido con ellos y se han trabajo con nombres. Se está trabajando seria e intensamente”.