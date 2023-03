Erling Haaland, el ‘rompe redes’ de Manchester City, encantó con nuevo triplete en Inglaterra

Los amantes del fútbol están ante un nuevo fenómeno del gol llamado, Erling Haaland. El futbolista noruego de apenas 22 años, llegó este sábado -18 de marzo- a 40 marcados en la presente temporada, igualando lo hecho por Cristiano Ronaldo en la 2007/08, cuando anotó esa misma cantidad a lo largo de todo el año.

A diferencia del portugués, al ‘androide’ de Manchester City le restan algunos partidos en esta campaña para llegar a pasar por encima de Salah y Van Nistelrooy, quienes ostentan el primer lugar de las temporadas goleadoras tras sumar 44 tantos. Haaland celebró de a tres este fin de semana, luego de haberle marcado a Burnley en los cuartos de final de la FA Cup, en donde aportó en los minutos 32, 35 y 59, respectivamente

Haaland y De Bruyne están en lo más alto del ranking de mejores salarios - Foto: REUTERS

La maquina de hacer goles en Europa ha logrado celebrar en ocho oportunidades durante los últimos dos partidos, luego de lo que fue su racha de cinco anotaciones a mitad de semana, cuando ayudó al pase de los celestes a cuartos de final de la Champions League, ante Leipzig. Además, el dato más relevante es que con estos tres goles en la FA Cup completó el sexto hat-trick de la temporada, y es el único jugador de las cinco grandes ligas del viejo continente en hacerlo.

Haaland 💬 "Amo anotar goles"



Lee aquí todo lo que dijo el noruego 👇https://t.co/7DYtw6ce0S — Manchester City (@ManCityES) March 18, 2023

Las anotaciones del ‘androide’ noruego, como es calificado por muchos, se dividen así: Premier League: 28, Champions League: 10, FA Cup: 3, EFL Cup: 1.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City que fue criticado en Champions League por no haber dejado seguir a Haaland con su poderío goleador, cuando este marcó cinco goles. Tras el juego de este sábado se refirió ahora, a la sustitución un minuto después del triplete: “Lo sustituí porque no quería que rompa el récord de Messi en la FA Cup. Intento castigar a mis jugadores. Esa es mi intención. Sé que a él no le importa, es tan positivo en su vida, es optimista, nunca se queja”.

Pep Guardiola está nuevamente entre los nominados al mejor entrenador - Foto: Action Images via Reuters

La gran figura de la noche en Inglaterra entregó sus impresiones grupales tras el juego: “Creo que estamos en esa parte de la temporada en la que deberíamos estar en nuestro mejor momento”.

Finalmente, hasta en sus palabras dio a entender que no se cansa de lo que hace: “¡Soy un delantero, me encanta marcar goles! Pero mi enfoque no es solo marcar goles, sino concentrarme en tener oportunidades, cuando hay oportunidades, hay una buena posibilidad de que marque gol”.

Reviva los goles de Haaland

En el primero de ellos, Haaland contó con una asistencia del campeón mundial argentino Julián Álvarez, que marcó dos tantos después (62 y 73), en ambos asistido por el belga Kevin De Bruyne.

En su segundo tanto Haaland ganó un mano a mano al arquero Bailey Peacock-Farrell, incapaz de frenar el tsunami.

El otro gol del equipo azul cielo fue en el 68 y llevó la rúbrica de Cole Palmer.

Julián Álvarez con un doblete fue el otro gran protagonista del sábado para que el Manchester City arrollara 6-0 al Burnley, de segunda división, en su duelo de cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

Manchester City tiene asegurados los goles con la pareja noruego-argentina. - Foto: AFP

Será la quinta semifinal consecutiva para el Manchester City en la FA Cup, donde aspira a un séptimo título. Pero sobre todo es la confirmación de que el equipo de Josep Guardiola, en general, y Haaland, en particular, están en un momento espectacular.

El City tuvo así una tarde plácida ante sus aficionados en el Etihad Stadium y el domingo podrá ver con total tranquilidad el desenlace del resto de eliminatorias para conocer a sus potenciales rivales de semifinales, una ronda en la que ha caído en las tres anteriores temporadas.