Es oficial: el técnico que dirigió a Messi es nuevo entrenador del Paris Saint-Germain

El Paris Saint-Germain dio luz verde a Luis Enrique para ser el nuevo entrenador del equipo parisino, que a pesar de contar con una de las nóminas más costosas del fútbol, no ha podido conseguir su principal objetivo, la UEFA Champions League.

Tras la salida de Christophe Galtier, la dirigencia del club empezó rápidamente a buscar a un entrenador de talla mundial que asumiera el reto de volver a darle la gloria al equipo francés. Tras varios días de rumores, en medio de una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club.

Cabe recordar que Luis Enrique llega a la dirección técnica tras dejar el banquillo de la Selección España al finalizar el Mundial Qatar 2022, donde fue eliminado en octavos de final ante Marruecos. En su vitrina de trofeos reposan 2 Ligas españolas, 3 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes, todos estos títulos conseguidos con el Barcelona entre el 2014 y el 2017.

En la presentación del club estuvo presente el presidente del club, Al-Khelaïfi quien inició mencionando a Lionel Messi. “Quiero dar las gracias también a Messi, el mejor jugador del mundo. Quiero presentar a nuestro nuevo entrenador, uno de los mejores del mundo, no solo por lo que ha ganado, sino sobre todo por cómo juegan sus equipos al fútbol. No quiero hablar mucho porque es el día de Luis Enrique”.

Luis Enrique es presentado como nuevo entrenador del PSG - Foto: @PSG_espanol

“Doy las gracias al Presidente por la confianza en mí, encantadísimo de estar aquí como entrenador del PSG, de conocer un nuevo idioma y una increíble ciudad”, fueron las primeras palabras de Luis a su llegada al equipo francés y continúo diciendo “La mentalidad de juego ofensivo es innegociable. Tienes que adaptarte a las características de los jugadores y como entrenador, seguro que los jugadores van a disfrutar”.

El nuevo entrenador apareció en la presentación con la camiseta del club que dirigirá hasta el 2025.

El ex Barcelona se refirió sobre la actualidad de uno de los mejores jugadores del plantel y de la posible salida de Kylian Mbappé, “aún está todo abierto. No puedo revelar nada porque el equipo lo trabajaremos y lo haremos de forma secreta. Tiene contrato y no sabemos lo que pasa después porque los acontecimientos se suceden durante el mercado de fichajes”.

Según Luis Enrique no ha podido tener contacto con Neymar, además aseguro que la salida de Messi y de Ramos se dieron antes de entrar en negociaciones con el Paris Saint-Germain. “Son jugadores cuyos contratos expiraron antes de negociar con el PSG. Estamos trabajando fuerte, podéis ver las inversiones en los últimos años y solo puedo hablar cosas positivas”.

Nasser Al-Khelaïfi no ocultó su felicidad de tener a un entrenador con gran experiencia en su equipo y dijo “¡Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores del mundo! Es genial que se una a nosotros”.

Por último, el nuevo entrenador es consciente de la responsabilidad que tiene estando al frente del club y buscará llevar al PSG a conquistar la Champions League, título que nunca han podido conseguir. “Me encanta esa presión. Hay unos 10 equipos con un nivel parecido y con el mismo sueño. Es a veces injusta porque son detalles, a veces lo que te deja fuera. Haremos lo mejor posible”.

El director técnico de España, Luis Enrique, es visto durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images) - Foto: Getty Images

Por medio de las redes sociales del club y con un comunicado oficial también fue anunciado el nuevo entrenador, “El Paris Saint-Germain está contento de anunciar a Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo profesional. El técnico español ha firmado un contrato de dos temporadas con el club”, escribió el club parisino a la llegada del técnico español.