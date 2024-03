Escabroso dato de Millonarios y Nacional angustia a sus hinchas con la eliminación de Liga BetPlay

A la altura de la fecha 11 de la Liga BetPlay ya se puede hacer un análisis de lo que ha sido el desempeño de varios equipos en lo transcurrido del torneo. Para Millonarios y Nacional, dos de los clubes más importantes, es angustiante verse fuera del grupo de los ocho, y sin muestra alguna de posible recuperación.

Este fin de semana, ambos volvieron a dejar preocupados a sus aficionados tras no sumar de a tres en las salidas que tuvieron. Los verdes, que iniciaban el proceso de Pablo Repetto, encadenaron el penoso dato de no haber podido marcar en los últimos cinco juegos, situación que jamás había acontecido en la historia, según el estadígrafo, Javier Danilo Correa.

🔵⚪️ VEINTE AÑOS pasaron desde la última vez que Millonarios perdió 5 partidos consecutivos de liga (@josasc)



🟢⚪️ NUNCA Atlético Nacional había encadenado 5 partidos sin marcar gol (@jdanilocorrea)



Hablamos de las crisis de estos dos grandes



👇🏽👇🏽👇🏽https://t.co/uK9KddoeAD — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 11, 2024

Por su parte, el elenco azul cayó por quinta vez de forma consecutiva y también dejó una estadística lamentable para su historia. Según la estadística llevada por José Orlando Ascencio, desde hace 20 años que Millonarios no sufría cinco caídas seguidas en Liga colombiana.

Los mencionados lapidarios datos generaron que los entrenadores en rueda de prensa se pronunciaran sobre esta situación. Pablo Repetto quien por primera vez estuvo al frente del equipo en la raya, se refirió del empate ante Bucaramanga en Medellín: “La ansiedad y todo lo que se está viviendo nos jugó en contra, empezamos a ser imprecisos, no tuvimos ese último pase, no fue fino, pasa por todo lo que se está viviendo, un tema de nerviosismo, de ansiedad”.

“Los jugadores quieren que todo se haga bien, cuando estás ansioso o nervioso en un deporte de precisión pasa lo que nos pasó hoy, no pudimos lograr el gol que nos diera los tres puntos, luego el rival prácticamente no nos atacó, no hay ni un tiro al arco, pero nosotros no tuvimos las situaciones que pretendíamos para poder ganar”, sumó el entrenador.

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga - fecha 11 - Liga BetPlay | Foto: Colprensa.

En procura de no desestimar todo lo que se está haciendo, dijo: “Por momentos se vieron algunas cosas buenas, incluso hay cosas buenas que ellos no tienen, eso es lo bueno de la parte defensiva, ellos tienen dos remates fuera, no pisaron el área, no nos generó, eso se rescata”.

“Hay circuitos por banda que hicimos bien, las cosas positivas, mantenerlas y empezar a corregir otras, adaptarnos a las características de los jugadores para poder sacar el máximo provecho de ellos”, cerró intentando mandar un mensaje esperanzador a los aficionados.

Por su parte, Alberto Gamero fue consciente de que así como ha tocado la gloria, hoy en día pasan por un momento lamentable: “En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos y creo que como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo, estas son situaciones que hay que afrontar y que hay que salir con mucha más fuerza”.

Alberto Gamero, DT de Millonarios. | Foto: Colprensa

“Perdimos con el último, hoy con Jaguares que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo, el rival no fue superior a Millonarios, siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos. Nosotros tendemos a jugar con los centrales en mitad de la cancha, debemos tener la cabeza fría”, agregó en busca de dar calma a lo que están viviendo.