Escándalo en Francia: futbolista de selección fue condenado por abuso sexual

El tribunal también decidió retirar a Ben Yedder, que no estuvo presente en el juzgado, el permiso de conducir por un periodo de seis meses, 5.000 euros de indemnización para la víctima (unos 5.300 dólares) y una multa del mismo importe por una infracción al código viario.

“No recuerdo nada, no puedo decir si lo hice. Estoy aquí por culpa del alcohol. Sin alcohol, no se me pasaría por la cabeza, algo así”, se defendió Ben Yedder durante el juicio.