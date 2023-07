Escándalo en Once Caldas: aparece video del técnico Pedro Sarmiento increpando a un hincha en plena calle

El ‘fantasma’ del descenso tiene los nervios en el Once Caldas a flor de piel. Muestra de eso es el ‘encontronazo’ que protagonizó el técnico Pedro Sarmiento contra un hincha que lo criticó abiertamente por las decisiones tomadas y los resultados obtenidos en este arranque del segundo semestre.

El cuadro caldense cayó el viernes pasado frente al Deportes Tolima y apenas suma 1 punto de los 6 disputados hasta ahora en el campeonato, lo que lo pone en una situación crítica pensando en mantener la categoría.

Jorge Cardona metió autogol, pero se reivindicó con una anotación a favor de los suyos | Foto: Colprensa / Jorge Cuellar

Sarmiento fue el gran criticado por la afición, sin embargo, él mismo se encargó de lavarse las manos en la rueda de prensa posterior a la derrota en Ibagué. “Aquí se habla del descenso, pero a mí me tocó el tema del descenso. No lo recibí de primero. Lo recibí mal y la gente no quiere darse cuenta de eso, que para poder salir, hay que cambiar muchísimas cosas como la mentalidad. Si la gente no quiere apoyar eso, ¿me la vienen a cobrar aquí ahorita?”, dijo.

“He trabajado como mes y medio o dos, máximo. ¿Me la van a cobrar? Olvídense de eso. Que se la chupe el que la tenga que chupar, hermano, porque yo le digo una cosa, yo pago mis facturas, pero ajenas no voy a pagarlas a nadie”, completó

Dichas palabras no cayeron nada bien en la afición del Once, que pide a gritos decisiones contundentes por parte de la junta directiva para escapar de la ‘B’ en esta campaña.

El DT de Once Caldas en rueda de prensa | Foto: Dimayor

Sarmiento increpó a un hincha

De regreso en Manizales, la situación no cambió para Sarmiento, que vivió una tensa situación cuando transitaba por las calles de la ciudad acompañado de dos de los miembros de su cuerpo técnico.

Un hincha identificado como Sergio Rojas denunció en el canal de YouTube Las voces del fútbol, que el técnico lo increpó de manera agresiva el pasado domingo después de haberle hecho una crítica sobre el rendimiento del equipo.

‘El día de ayer (domingo) en el barrio La Estrella me encontraba haciendo unas diligencias laborales y al otro lado de la cuadra venía bajando el profesor Sarmiento con (Gustavo) Chaverra, el preparador físico. Le dije ‘tenés que respetar la hinchada, la ciudad y el equipo donde estás, y lo que dijiste no fue correcto’. Él me dijo: ‘descontextualizaste todo porque así no fue’ Le dije que estaba irrespetando a un campeón de América y que no se le olvidara donde estaba parado”, aseguró el aficionado.

Pedro Sarmiento, técnico de Once Caldas | Foto: Colprensa

En el video proporcionado por las cámaras de seguridad se ve el momento en el que Rojas entra a un restaurante y segundos después ingresa Sarmiento apuntándole con el dedo.

Después de un cruce de palabras, la discusión fue subiendo de nivel. “En el momento en que él se dirige a alzarme la mano, yo también tomo mi defensa. Él me agarra las manos y me dice: ‘huevoncito, no sabés con quién estás hablando y si me toca meterte la mano, lo voy a hacer’. El profesor Chaverra intenta alejarlo y luego entra el profesor (Hernán Darío) Herrera a sacarlo”, relata el hincha.

Rojas que en ningún momento intentó agredir al técnico de Once Caldas y que, por el contrario, fue él quién quiso pasar la línea al aspecto físico. “Que venga e insulte el nombre de la ciudad y el equipo y encima quiera manchar lo que somos los manizaleños... Hacerle un reclamo a una persona como él no está de más. En ningún momento intenté pegarle. Voy a encangarme de demostrar que él fue quién entró en cólera y quiso agredirme a mí”, agregó.