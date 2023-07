Hincha de Once Caldas acusa a Pedro Sarmiento de agresión física; esto responde el director técnico

La imagen del director técnico de Once Caldas se pone en la mira de los hinchas del fútbol profesional colombiano, luego de que un hincha acusara al estratega de un intento de agresión por parte de él hacia el aficionado.

Los encontronazos entre los fanáticos de los equipos y miembros de los clubes generalmente germinan a causa de los malos resultados de los equipos, o las declaraciones de los mismos en ruedas de prensa por entrevistas, pero esta vez la sorpresa no es la más agradable y no gira en torno a los resultados deportivos.

Según lo relatado en el programa de ‘Las voces del fútbol’ que se lleva a cabo en la ciudad de Manizales, un aficionado, que se identificó como Sergio Rojas, dio la pauta referente a lo que sucedió con el técnico el pasado fin de semana.

Según Rojas, todo se dio en un contexto en el que bajo su inocencia aseguró que en ningún momento tuvo la finalidad de atentar contra el director técnico, pero contrario a lo que esperaba, fue el estratega el que intentó agredirlo físicamente.

Según el fanático del ‘blanco blanco’ el técnico casi lo golpea en plena calle, en palabras textuales dijo, ‘El día de ayer (domingo) en el barrio La Estrella me encontraba haciendo unas diligencias laborales y al otro lado de la cuadra venía bajando el profesor Sarmiento con (Gustavo) Chaverra, el preparador físico. Le dije que tenía que respetar la hinchada, la ciudad y el equipo donde está, y que lo que había dicho no era correcto. Él me dijo, descontextualizaste todo porque así no fue. Le dije que estaba irrespetando a un campeón de América y que no se le olvidara donde estaba parado’ aseguró Rojas.

Hinchada de Once Caldas. | Foto: Getty Images

Sin embargo, lo que inició como un cruce de palabras de reclamo terminó con que el estratega se alterara ante los reclamos diciéndole: ‘Yo tengo las que sabemos muy bien puestas y cuando quieras te lo demuestro’, enfatizó el hincha. A la postre, el técnico cruzó la calle y se acercó con intenciones aparentemente agresivas, ‘Se dirige a alzarme la mano, yo me defiendo y me agarra las manos’, afirma Rojas.

Según el hincha el técnico le dijo: ‘guevoncito, no sabes con quién estás hablando y si me toca meterte la mano o demostrarte quién soy, lo voy a hacer’, pero la agresión no avanzó gracias a que en ese momento apareció el profesor Chaverra intentando diezmar el pleito, y después llegó el profesor Hernán Darío Herrera. Él le dice a Chaverra que se lo lleve porque está entrado en cólera. Es una gran mentira que se le agredió o se le corretió” dijo el aficionado.

Dayro Moreno arrancó la liga colombiana con gol frente a Atlético Nacional. | Foto: Once Caldas

El aficionado del equipo de Manizales no se quedó conforme con el relato con el que según él pone en evidencia las malas actitudes del director técnico, sino que aseguró que su intención es encontrar pruebas consiguiendo los videos que demuestren que el que intentó una agresión fue Sarmiento y no él, ‘No podemos dejar que venga a insultar el nombre del equipo y la ciudad, y encima de eso quiera manchar el nombre de los manizaleños” concluyó.

En diálogo con RCN Radio el director técnico se disculpó sobre el tema, asegurando que ‘En medio de una calentura sé que me expresé de no muy buena manera. Por eso le pido disculpas a la hinchada por la ligereza en palabras que no me salieron de corazón. Tengo un compromiso con el club y vine a esta ciudad a respaldar un trabajo y esperamos que le podamos dar la alegría que está esperando la hinchada”, dijo, luego de que se le confrontara por lo sucedido con el aficionado.