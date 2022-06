Escándalo en Wimbledon por grave denuncia de tenista que aseguró que hubo epidemia de covid

Una gran escándalo se destapó este martes, en las últimas horas, cuando la tenista Alizé Cornet aseguró que “en Roland Garros hubo una epidemia de covid y nadie dijo nada”, tras clasificarse este martes para la segunda ronda de Wimbledon al ser preguntada por el aumento de casos positivos entre los jugadores.

Cabe recordar que el italiano Matteo Berrettini, vigente subcampeón del torneo londinense y uno de los favoritos de la presente edición, y el croata Marin Čilić renunciaron a participar, antes incluso de jugar su primer partido, tras ser ambos positivos al nuevo coronavirus. “Cuando les pasa a grandes jugadores de esta manera, amenaza con ponerlo todo patas arriba y eso me inquieta un poco”, estimó la número 1 francesa.

“No quiero subestimar el efecto covid, pero siempre hubo baja de jugadores por enfermedad. Tenistas con gastroenteritis, gripes. En el pasado hubo hecatombes provocadas por la gastroenteritis con dos, tres o cuatro jugadores que tenían que retirarse”.

🔴 Alizé Cornet confirma lo que era un secreto a voces: en Roland Garros muchos jugaron siendo positivos por Covid-19.



"Hubo es un acuerdo tácito entre nosotros: no vamos a hacernos la prueba y meternos en problemas." pic.twitter.com/G1JQqPrImk — Set Tenis (@settenisok) June 28, 2022

“Simplemente es mala suerte y no se había puesto en práctica el protocolo. El covid ha pasado a ser aceptado con las vacunas”, añadió.

Para enfatizar sus palabras, Cornet aseguró que “en Roland Garros hubo una epidemia de covid y nadie dijo nada”. “En los vestuarios, todo el mundo lo tuvo y no se dijo nada. Yo he visto a chicas llevar mascarilla, quizá porque lo sabían y no querían cogerlo. Hace falta también un espíritu cívico”, añadió la número 37 del ranking femenino.

Según una fuente cercana al torneo parisino contactado por la AFP, se registraron tres casos positivos durante la edición de 2022, aunque no se excluye que otros tenistas se realizasen los test fuera de la supervisión de los organizadores de Roland Garros.

Uno de esos tres casos fue el de la campeona en 2021, la checa Barbora Krejcikova, la única que lo hizo público.

La Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora de Roland Garros, recordó a la AFP que en virtud de las consignas gubernamentales vigentes a finales de mayo, ya no era necesario el certificado de vacunación y que no podía obligar a nade a hacerse un test.

¿Qué pasará en Wimbledon?

Pese a estos casos, los organizadores de Wimbledon quieren mantenerse serenos y recordaron, por vía de una portavoz, que “hemos trabajado y seguimos trabajando con la autoridad de la sanidad pública británica y las autoridades locales”.

Y enumeró las medidas tomadas en esta edición de 2022: incremento de la limpieza en todas las instalaciones del torneo, numerosos distribuidores para la desinfección de las manos y consulta médica para toda aquella persona que “no se encuentre bien”.

“El equipo médico dedicado al cuidado de los jugadores continúa llevando mascarilla en cada consulta”, recordó la portavoz, subrayando que en todos los casos se siguen las recomendaciones de las autoridades británicas “en materia de identificación y de aislamiento por cualquier enfermedad contagiosa”.

“Para algunos las reglas son justas; para otros, no. Si hay reglas, hay que seguirlas, porque sino el mundo sería un desorden”, reaccionó el español Rafael Nadal tras clasificarse para segunda ronda.

Pese a esta medidas, los casos de Berrettini y Čilić no han pasado desapercibidos en los vestuarios de Wimbledon.

*Con información de la AFP.