Escándalo: figura de España descartó estar ante Colombia y jugará para otro país

Marruecos le ofrece a Brahim la oportunidad de ser una pieza importante en el onceno dirigido por Walid Regragui, algo que Luis de la Fuente todavía no tenía lo suficientemente claro. Producto de esas dudas, el futbolista que pasó por Milán y Manchester City optó por renunciar a su país de origen y aceptar la propuesta de los marroquíes, que se llevan otro talento de exportación desde el fútbol español.

De La Fuente se pronuncia al respecto

“Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero yo también he dicho siempre que hay siempre tres máximas a la hora de ser un jugador seleccionado. Hay tres máximas. Una, en este caso, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione ”, explicó el entrenador en una conferencia que concedió este lunes.

De La Fuente aseguró que todavía no ha tenido contacto directo con el jugador del Real Madrid. “No he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Brahim ha estado conmigo más que con ningún seleccionador. Le tengo un aprecio y un valor demostrados e, insisto, le deseo todo lo mejor. Cada uno es libre de tomar las decisiones que tome, y total y absoluto respeto”, sentenció.