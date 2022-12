¿España se dejó ganar de Japón para evitar a Brasil? Esto aseguró el exjugador mexicano Hugo Sánchez

Este jueves 1.° de diciembre se dio uno de los resultados más inesperados en lo que va del Mundial de Qatar 2022. La selección española, una de las grandes favoritas a ganar la Copa del Mundo, perdió inesperadamente ante Japón. El resultado entre españoles y japoneses dejó automáticamente eliminada a la selección de Alemania, por lo que muchos se atrevieron a cuestionar la actuación del equipo de Luis Enrique.

Y es que, aunque parezca curioso, España puede verse más favorecido por haber perdido con Japón, que por haberlo derrotado. En primer lugar, porque los españoles no ayudaron a un claro rival por el título como es Alemania. Los alemanes necesitaban ganar y que España no perdiera ante Japón. Por este motivo, los germanos se devolvieron en primera ronda al igual que había sucedido en 2018.

Pero, además, al no haber terminado primera, España se fue por el otro lado del cuadro, que al parecer puede ser más “sencillo”. Primero, porque su rival será Marruecos en octavos de final y no Croacia, actual subcampeona del mundo, como hubiera sido si derrotaba a Japón. Y como si fuera poco, también evitó a Brasil, ya que de clasificar no tendrá que enfrentarse con los sudamericanos. Algo que sí era muy probable de haber terminado ganando su grupo.

Por este motivo, Hugo Sánchez, exjugador del Real Madrid y leyenda del fútbol mexicano, aseguró que España habría decidido perder a propósito para tener un camino más sencillo desde octavos de final, ya que al igual que muchas selecciones, los españoles no quieren cruzarse con Brasil, que para muchos es la principal selección candidata a ser campeona en Qatar.

El mexicano actualmente trabaja como comentarista en un programa deportivo de ESPN en su país y justamente ahí se le preguntó si estaba seguro de que los españoles podrían haber preferido la derrota por encima de la victoria. A lo que él respondió:

“No estaba ahí, no estoy en la mente de Luis Enrique, pero él habrá pensado cuál era la fórmula para evitar a Brasil en los cuartos de final. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”, afirmó Hugo Sánchez en el programa deportivo.

Y aunque muchos están de acuerdo con el exfutbolista mexicano, el propio director técnico de España, Luis Enrique, desmintió esta versión indicando que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en el duelo entre Alemania y Costa Rica. Y que, si perdieron ante Japón, es porque los asiáticos hicieron las cosas mejor en la cancha.

De haber sido verdad que España prefirió perder y clasificarse segunda, habría sido un riesgo muy alto para los europeos. Ya que, durante un par de minutos de la tercera fecha, España estuvo eliminado del campeonato mundial, puesto que perdía ante Japón y Costa Rica también le ganaba a Alemania. Sin embargo, los teutones remontaron y ganaron. Y aunque a ellos no les sirvió para nada, si evitó que España tuviera el papelón de quedar eliminada en primera ronda.

España jugará el próximo martes 6 de diciembre los octavos de final ante la selección de Marruecos, un equipo sin mucha historia futbolística en mundiales, pero que hizo una gran primera ronda, dejando por fuera a la siempre favorita Bélgica. De superar a los marroquíes, los españoles tendrán que verse las caras con el ganador de la llave entre Portugal y Suiza. Realmente, un camino más tranquilo que el que le hubiera tocado si derrotaba a Japón.