“Está aburrido”, periodista revela el panorama de James en Catar

El colombiano no pasa por un gran momento en Catar y busca con urgencia una salida.

El correr de los días cada vez muestran un panorama desolador para el volante James Rodríguez. El jugador colombiano que buscó un nuevo aire en Catar, se encontró con algo totalmente diferente, tan así, que no ha visto un solo minuto desde el pasado mes de marzo.

Los malos resultados de su equipo, Al - Rayyan, han colmado la paciencia del jugador que busca con urgencia salir de allí para poder regresar a la élite del fútbol. James ya se lo ha hecho saber a su agente Jorge Mendes, que ha movido cielo y tierra para ubicarlo en un equipo de Europa, lugar de mayor deseo del jugador.

Sin embargo, hasta la fecha solo han llegado rumores desde el Viejo Continente. El último club al que fue acercado el cafetero fue la Lazio de Italia, equipo que lo ve como reemplazo del jugador emblema del club, Luis Alberto.

James continúa en pretemporada con el Al-Rayyan en Países Bajos - Foto: Oficial @AlRayyanSC

Ahora bien, justo cuando se esperaba que James iniciara con pie derecho una temporada en Catar, nuevamente su nombre estuvo en el blanco de la polémica, pues en el primer juego de liga ante Al-Shamal, se esperaba que estuviera desde el arranque, sin embargo, esto no se dio, ya que no estuvo ni siquiera en el banquillo de suplentes.

Desde ahí, una serie de rumores surgieron en torno al jugador. Algunos aseguraron que estaba lesionado, y él mismo tuvo que salir a desmentir estas falsas afirmaciones. “¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas”, escribió el ‘10′ en la red social de Twitter.

Ante este panorama incierto, el periodista colombiano Javier Hernández Bonnet, quien reveló las verdaderas razones de la ausencia de James en Al-Rayyan. “Está bueno y sano, no se encuentra lesionado, que lo que está es aburrido”, indicó el comunicador en Blu Radio.

“Está esperando a llegar a un acuerdo con Al-Rayyan para deshacer el contrato, por eso no juega. Según dicen las fuentes, está en buenas condiciones, pero no se sabe si está bien futbolísticamente porque no juega”, agregó en su información.

Bonnet, además de esto, señaló el verdadero problema que se ha presentado en la interna del equipo catarí para darle vía libre a James. “Lo que no han podido encontrar es una escala salarial que se le parezca a lo que se gana en el Al-Rayyan, y así es muy complicado. Quiere terminar el contrato con un salario bueno, pero no hay ningún club que le pueda dar ese dinero”, aseveró Bonnet.

Escalofriante estadística

Las dudas siguen. Más cuando el medio Al-Watam de Catar dio a conocer un informe estadístico sobre las lesiones del 10 cafetero desde hace más de dos años.

Según ese portal, en los últimos 39 meses James Rodríguez se lesionó en 21 ocasiones. Es decir, jugó 426 días de 1.232. Increíblemente, en promedio, James Rodríguez se lesiona cada tres días, según indica ese medio de comunicación.

Desde el 5 de marzo, James no tiene minutos oficiales de juego después de estar 86 minutos contra Al-Wakrah SC.

En pretemporada, sumó fútbol el pasado 12 de julio y luego la confusión llegó con respecto al jugador, que el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, espera tener en los amistosos con Guatemala y México en Estados Unidos en la fecha Fifa de septiembre.

Además del supuesto estado físico en malas condiciones, el equipo catarí estaría muy molesto con el jugador que incansablemente ha pedido salir de sus filas. Por lo tanto, le exigen retractarse o tener un gesto que indique arrepentimiento a esa solicitud, pues Al-Rayyan lo recibió después de su paso fallido por Everton, pagó una cifra alta por si contrato y lo firmó hasta 2024.