“Hoy no existe”, el fulminante dardo en contra de James Rodríguez

La actualidad del volante James Rodríguez no es la mejor. El colombiano, que no ve un solo minuto desde el mes de marzo, ya no tiene el mismo protagonismo en Catar, algo que lo ha obligado a buscar una salida inmediata, todo con el objetivo de volver a la élite en Europa.

James ha sido claro y le ha comunicado a su agente, Jorge Mendes, que busque una mejor oportunidad para su futuro deportivo. Sin embargo, hasta la fecha solo han llegado rumores desde el Viejo Continente. El último club al que fue acercado el cafetero fue la Lazio de Italia, equipo que lo ve como reemplazo del jugador emblema del club, Luis Alberto.

James continúa en pretemporada con el Al-Rayyan en Países Bajos. - Foto: Oficial @AlRayyanSC

Ante este desolador panorama del 10 de la Selección Colombia, un sinnúmero de críticas han venido en su contra. El último en hacerlo fue el periodista de ESPN, Francisco Vélez, quien aseguró que a James le falta ambición.

“Muchos pensamos que el talento de James Rodríguez todavía puede estar vigente, pero él nos vuelve a desencantar rápidamente, vuelve y nos desencanta, nos baja de la nube, nos pone contra el piso, nos aplasta y nos recuerda que él no tiene la ambición que tienen otros”, dijo.

“Todavía está ilusionado con alguien que hoy sigue pensando como exjugador o como alguien que practica juegos de consola. Seamos reales, James hoy no existe”, agregó el presentador de manera fulminante.

Escalofriante estadística

Mientras Al-Rayyan se prepara para disputar su segundo partido oficial de la temporada este 11 de agosto frente a Al-Arabi, el colombiano navega en un mar de incertidumbre.

No aparece estar con su escuadra Catarí que perdió con Al-Shamal 1 a 0 en el inicio de la competencia y desde ese lado del mundo se ha informado que incluso padece una lesión muscular que lo dejaría fuera dos meses.

De esa versión, James se encargó en ser claro y desmentir. ¡Cuidado! Hay información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mí y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas”, escribió en Twitter.

Pero las dudas siguen. Más cuando el medio Al-Watam de Catar dio a conocer un informe estadístico sobre las lesiones del 10 cafetero desde hace más de dos años.

Según ese portal, en los últimos 39 meses James Rodríguez se lesionó en 21 ocasiones. Es decir, jugó 426 días de 1.232. Increíblemente, en promedio, James Rodríguez se lesiona cada tres días, según indica ese medio de comunicación.

Desde el 5 de marzo, James no tiene minutos oficiales de juego después de estar 86 minutos contra Al-Wakrah SC.

En pretemporada, sumó fútbol el pasado 12 de julio y luego la confusión llegó con respecto al jugador, que el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, espera tener en los amistosos con Guatemala y México en Estados Unidos en la fecha Fifa de septiembre.

Además del supuesto estado físico en malas condiciones, el equipo catarí estaría muy molesto con el jugador que incansablemente ha pedido salir de sus filas. Por lo tanto, le exigen retractarse o tener un gesto que indique arrepentimiento a esa solicitud, pues Al-Rayyan lo recibió después de su paso fallido por Everton, pagó una cifra alta por si contrato y lo firmó hasta 2024.