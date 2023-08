Esta es la franquicia de fútbol americano más costosa del mundo que no ha ganado un título desde 1996

Los Dallas es en la actualidad el claro ejemplo de como hacer negocios en la National Football League (NFL), esto porque desde 1997, esta franquicia tan solo ha podido ganar cuatro partidos de playoffs y no ha logrado llegar a un Super Bowl desde la temporada de 1995, sin embargo, tal como reveló Sportico , plataforma digital de la industria del deporte, los Dallas acumulan una cifra de 9.200 millones de dólares.

Lo que se cuestionan los amantes del fútbol americano es, ¿Cómo lo hacen para no ganar títulos y ser el equipo más costoso de la reconocida liga norteamericana? La respuesta está en como las directivas han manejado los negocios relacionados con la publicidad, marketing y demás ingresos que tienen los dueños de los Dallas.

El equipo del multimillonario Jerry Jones, dedicado al mundo del petróleo y que está al mando desde 1989, cuando lo adquirió por la suma de 140 millones de dólares, obtuvo en la temporada pasada del 2022 ganancias cercanas a los 1.050 millones, una cifra que sorprende a los seguidores de la NFL debido a que los Cowboys no figuran entre los equipos más ganadores o exitosos en términos deportivos.

En la exclusiva lista publicada por Sportico , aparece en la segunda casilla los New York Giants con 7.040 millones, mientras que el podio de los tres equipos más costosos de la NFL lo cierran Los Angeles Rams con una valoración de 6,9080 millones.