Kansas City Chiefs se quedó con el Super Bowl y es el nuevo campeón de la NFL

- Foto: Getty Images via AFP

Con un gol de campo a falta de ocho segundos, los Kansas City Chiefs batieron este domingo 38-35 a los Philadelphia Eagles y conquistaron su tercer título de Super Bowl de la NFL en una actuación antológica de Patrick Mahomes. El ‘quarterback’ jugó gran parte de la final limitado por una lesión de tobillo pero fue capaz de liderar la remontada en la segunda mitad de los Chiefs en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona).

Con sus dos títulos, Mahomes iguala a leyendas como John Elway y Peyton Manning y, con solo 27 años, se perfila como el gran aspirante a perseguir el récord de siete del recién retirado Tom Brady.

Kansas City Chiefs conquistó el Super Bowl por tercera vez en su historia. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) - Foto: AFP

De la mano de su figura Jalen Hurts, los Eagles tenían el triunfo muy perfilado al descanso cuando dominaban 24-14 y Mahomes se retiró al vestuario con gestos de dolor después de recaer de su lesión en el tobillo derecho.

Hasta ese momento era Hurts quien dominaba claramente el duelo histórico con Mahomes, la pareja más joven de ‘quarterbacks’ en enfrentarse en un Super Bowl y la primera de mariscales de campo negros.

Pero Mahomes se mantuvo en la cancha y elevó de nuevo su nivel en el momento decisivo para liderar a los Chiefs a una remontada en la segunda mitad culminada con un gol de campo de Harrison Butker de 27 yardas a ocho segundos del final.

Kansas campeón de la NFL. Foto: AFP. - Foto: AFP

En el descanso “todos dijimos que teníamos que mejorar nuestro juego. La defensa se dejó la piel en la segunda parte. Nuestro ataque encontró la manera. Quiero dar las gracias a todo el equipo. Hemos luchado”, declaró un radiante Mahomes.

Los diez últimos ganadores del Super Bowl de la NFL

A continuación los ganadores y resultados de los últimos 10 juegos de Super Bowl de la liga de football americano (NFL) y los equipos más laureados de la historia:

2023: Kansas Chity Chiefs 38 - Philadelphia Eagles 35

2022: Los Angeles Rams 23 - Cincinnati Bengals 20

2021: Tampa Bay Buccaneers 31 Kansas City Chiefs 9

2020: Kansas City Chiefs 31 San Francisco 49ers 20

2019: New England Patriots 13 Los Angeles Rams 3

2018: Philadelphia Eagles 41 New England Patriots 33

2017: New England Patriots 34 Atlanta Falcons 28

2016: Denver Broncos 24 Carolina Panthers 10

2015: New England Patriots 28 Seattle Seahawks 24

2014: Seattle Seahawks 43 Denver Broncos 8

Rihanna conquistó el Super Bowl

Vestida completamente de rojo, la megaestrella Rihanna ofreció este domingo, en el descanso del encuentro de la Super Bowl entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, su primer concierto en siete años en una acrobática y sensual actuación mostrando su nuevo embarazo.

Rihanna en el show del medio tiempo en el Super Bowl. Foto: AFP. - Foto: Getty Images via AFP

Para esta retransmisión, vista por más de 100 millones de espectadores, la artista barbadense que en mayo pasado fue madre de su primer hijo, cantó media docenas de canciones, entre ellas “Bitch better have my money”, “We found love”, “Work” o “Diamonds” en una “celebración” de su catálogo, como ya había anunciado.

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo más comentado fue la barriga que dejó ver el buzo abierto desde la cadera y un cinturón que acentuaba su embarazo, confirmado por sus representantes.

*Con información de AFP.