El delantero sueco ha recibido cientos de críticas por decir que la albiceleste no volverá a ganar nada después de Qatar 2022.

Estalla la ‘guerra’ Argentina vs. Ibrahimovic, el Kun Agüero le lanzó feroz ataque: “te querés matar”

Los hinchas de la Selección Argentina han tomado de mala manera los comentarios del sueco Zlatan Ibrahimovic al respecto de la actuación de varios de sus jugadores, según él, en señal de irrespeto con los rivales durante el Mundial de Qatar 2022.

El sueco destacó a Messi, su excompañero en el Barcelona, pero explotó en críticas contra el resto de miembros de la albiceleste. “Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina, porque no van a ganar nada más”, dijo en una entrevista con France Inter, refiriéndose a las burlas que lanzaron en contra de Mbappé, la otra figura de la final en Lusail.

Para Ibrahimovic, es una pena que el espectacular partido de Kylian no se hubiera visto reflejado con el bicampeonato. “Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”, vaticinó.

Su crítica se centra en el irrespeto que tuvieron los argentinos con otras selecciones que iban dejando en el camino. “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así”, agregó.

Emiliano Martínez celebrando la clasificación a la semifinal del Mundial ante Países Bajos - Foto: REUTERS

Esta crítica no ha caído nada bien entre los integrantes de la selección, aunque ninguno de ellos se ha manifestado en contra de las palabras del sueco. El único que lo hizo fue el ya retirado ‘Kun’ Agüero, que reaccionó al video de la entrevista en su canal de Twitch.

“Raro, porque es un jugador bastante peleador. Muy bueno, eso no se discute, pero peleador. Discutiste con Pep Guardiola, por algo después te quiso vender en Barcelona. Primero tenés que ver cómo te portaste en tu carrera”, dijo en primera instancia, recordando la cantidad de polémicas en las que se ha visto envuelto Zlatan durante su larga carrera en Italia, Inglaterra y España.

Agüero considera que “de hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. En la cancha tenés comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió a vos también. ¿Para vos eso es portarse bien?”

Zlatan Ibrahimovic peleando con Romelu Lukaku en un clásico de Milán. - Foto: Twitter

Al respecto del hecho que no vuelvan a ganar una copa, sabiendo que en un año pueden aspirar de nuevo a la Copa América, el ‘Kun’ fue mucho más crudo. “Decís que se portaron mal y lo decís como profesional de alto nivel, pero yo creo que vos jugando también te portabas mal. Entonces no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar”, lanzó.

“Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos mundiales”, arremetió. “Messi ganó, quizás eso te enoje, quizás te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo y que haya ganado el Mundial Argentina. Esto es fútbol”, completó.

Y antes de pasar a otro tema, lanzó la frase más picante del directo, una muy habitual entre los argentinos para ofender a sus rivales. “Siento que también me tiraste a mi, porque yo estuve ahí y me siento parte. Somos campeones del mundo Zlatan, te querés matar”, dijo el ahora streamer y participante de la Kings League, torneo de influenciadores que se realiza en España bajo la organización de Gerard Piqué.