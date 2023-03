“Estamos practicando y estoy volado”, sale prueba de la indisciplina de Omar Albornoz

Junior de Barranquilla no levanta cabeza. Es penúltimo en la tabla de posiciones con 7 puntos. Su última derrota fue con América de Cali 2 goles por 0.

Su entrenador, Hernán Darío ´bolillo´ Gómez aceptó que físicamente no están en las mejores condiciones.

“Junior mentalmente no tiene la fuerza y físicamente no tiene la preparación para sostener 90 minutos en este momento. Somos un equipo con muchas dificultades, nos vemos lentos, se pierde el orden no tenemos fuerza para el segundo tiempo, nos alcanza 40 minutos la condición física”, confesó el entrenador terminado el compromiso en el Pascual Guerreo de Cali.

Son muchos los rumores de indisciplina en el equipo de curramba. Este sábado, Juan Salvador Bárcena en su canal de Youtube del medio Habla Deportes, dio a conocer las pruebas que involucran a Omar Albornoz en actos de indisciplina.

El comunicador mostró en fotos las pruebas del jugador que no juega desde el 13 de marzo con Envigado en la derrota 2 a 1 con el equipo naranja. Después el club informó que Albornoz tuvo un problema físico en su aductor.

En la primera imagen revelada por el periodista barranquillero se ve a Albornoz en compañía de otra persona. Parece estar en estado de embriaguez. Además de un audio que declara que el jugador incluso, dejó de asistir a un entrenamiento.

“¿Pa dónde? no sé, pero ya se fue. Le dije Albornoz ven acá y ¿dónde estás? y me dice, estamos practicando pero estoy volado”, dice el hombre del audio.

Walmer Pacheco (centro) en uno de los viajes de Junior este año - Foto: @JuniorClubSA

Las pruebas que mostró Juan Salvador y su equipo de trabajo, recordaron las palabras del exsenador Gabriel Camargo, quien ya falleció pero fue el máximo dirigente del Deportes Tolima y que en diciembre de 2021 reveló porque no contarían más con Ómar Albornoz.

“Omar Albornoz se va, a Junior me dicen. No llegamos a un arreglo, y aunque es un buen jugador, le gusta mucho la parranda. Y anda muy incapacitado”, dijo del jugador.

Habla Deportes, también mostró un video de la parranda de Albornoz.

El escándalo en Junior no se detiene, pues Juan Fernando Quintero fue desconvocado de la Selección Colombia después de viajar a la concentración de la Selección Colombia que enfrentó a Corea del Sur y Japón.

‘Bolillo’ Gómez, salpicado por polémica sobre Juan Fernando Quintero: “El tema está caliente”

Una de las preguntas que ronda en la prensa deportiva es ¿por qué si el habilidoso centrocampista estaba lesionado, fue autorizado por el Junior de Barranquilla para unirse a la Tricolor? En el tema incluso salió salpicado el DT del equipo ‘Tiburón’, Bolillo Gómez.

Este 25 de marzo, en su canal en YouTube, el reconocido narrador Eduardo Luis se unió a las críticas contra Néstor Lorenzo, por convocar a Juan Fernando Quintero pese a su molestia física, y Bolillo Gómez, por dejar que el futbolista se concentrara con el combinado patrio.

Eduardo Luis López habló sobre su experiencia en Qatar - Foto: YouTube: Eduardo Luis López

“Mire lo que son las contradicciones, Hernán Darío Gómez dice no va, no juega —en el partido de Junior ante Independiente Santa Fe—, y luego vaya y trate de recuperarse en la Selección, ¿Cómo así? Si se reúnen una semana. Si no está en condiciones para jugar aquí por qué si va a estar allá”, planteó Eduardo Luis.

Así mismo, sustentó que lo de Juanfer es realmente delicado, en especial porque los partidos amistosos de la Selección Colombia no eran a la vuelta de la esquina, sino en el continente asiático, donde arribar implica buen tiempo, logística y gastos.

“Lo de Juanfer está caliente porque le hicieron pegar un viaje de medio planeta para nada. Para nada fue hasta Corea. Algunos quieren justificarlo y decir que se pegan de nada o de cualquier polémica. Vamos a ver si esto es una bobada”, expuso.