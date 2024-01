Estatua de Falcao en Santa Marta desata burlas y memes: lo comparan con Eduardo Luis

El Tigre ha llevado con orgullo la bandera del país por todo el mundo, cosechando grandes logros que hoy le permiten seguir vigente en Europa, a pesar de que su momento con el Rayo Vallecano no es el mejor.

Pase lo que pase, el cariño de la afición colombiana no cambiará y muestra de eso es que le hayan hecho una estatua en su tierra natal, Santa Marta, ciudad en la que nacieron grandes personalidades del país como Carlos Vives o el ‘Pibe’ Valderrama.

Las imágenes se reprodujeron rápidamente por redes sociales y provocaron una ola de burlas por parte de los que consideran que la estatua no se parece a Falcao.

Se complica el regreso a Colombia

Millonarios ya lo intentó el año pasado y obtuvo como respuesta que lo primero es sentarse con su esposa Lorelei Tarón para definir el destino que tomarán si finalmente no renueva el contrato con el Rayo Vallecano.

“Yo he analizado cerrar mi carrera deportiva en Argentina o Colombia, pero es una decisión, no solo deportiva. Lo de Millonarios se habló en su momento, pero por ahí las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país cómo está. Al final son temas que uno tiene que sopesar y ponerlos sobre la balanza”, precisó en Telepacífico.