Este es el extraordinario récord en el que Erling Haaland podría ganarle a Cristiano Ronaldo

Erling Haaland, conocido como el “demonio del gol,” ha demostrado su letalidad en las canchas de fútbol a lo largo de varias temporadas. El curso pasado, muchos pusieron en tela de juicio si podría replicar su éxito en la Premier League, y no solo lo hizo, sino que estableció un récord histórico al anotar 36 goles en una sola temporada en Inglaterra.

Con 52 goles vestido con la camiseta del Manchester City y la conquista de su primera Champions League, Haaland silenció cualquier debate sobre si era un goleador nato capaz de hacer historia. A pesar de esto, algunos aún se aferraban a la idea de que no era igual de determinante en su selección nacional de Noruega, un argumento que ahora ha quedado en el pasado.

Erling Haaland con la selección de Noruega. | Foto: NTB via REUTERS

Se acusaba a Haaland de no rendir al mismo nivel en el ámbito internacional, tanto porque Noruega no podía competir con las grandes selecciones como por sus modestos 6 goles en 10 partidos. Sin embargo, este debate se ha disipado en gran medida.

Es cada vez más difícil evitar pensar que Haaland podría romper el récord de goles a nivel de selecciones, actualmente en posesión de Cristiano Ronaldo. Aunque Noruega no posee el mismo potencial que Portugal y Haaland necesitaría participar en Mundiales y Eurocopas para igualar los 123 goles del astro luso, su promedio de gol es asombroso y no debe pasarse por alto.

Lionel Messi está al acecho del récord

Cristiano Ronaldo, quien no participó en la última victoria de Portugal por 9-0 sobre Luxemburgo, ha acumulado 201 partidos a nivel de selecciones y un impresionante total de 123 goles. Messi, por su parte, ha anotado 104 tantos en 176 apariciones con la selección argentina y se encuentra a solo 19 goles de igualar la marca de CR7.

En medio de estos dos gigantes del fútbol se encuentra Ali Daei, el destacado jugador iraní que durante su carrera en la selección de su país (1993 a 2006) registró 109 goles en 149 partidos, según los datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Vale la pena mencionar que Daei afirma tener 111 goles, aunque la FIFA no reconoce esta cifra debido a la controversia sobre un doblete contra Afganistán.